Tv:n vaalitentit alkavat tänään – Paavo Väyrynen: ”Sapettaa”

Television vaalitentit käynnistyvät tänään torstaina Yleisradion puheenjohtajatentillä. Studiossa ottavat yhteen yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat, mutta yksi on pelistä poissa: Paavo Väyrynen.

Väyrysen perustamalla, kesken vaalikauden puolueeksi rekisteröityneellä Tähtiliikkeellä on vain yksi kansanedustaja, Paavo Väyrynen. Puolue Seitsemän tähden liike kuitenkin on, mutta Ylen tenttiin sen puheenjohtajaa ei kutsuttu.

”Tänään näyttäytyy eduskuntavaaleihin liittyvä poliittinen syrjintä räikeimmillään”, Väyrynen toteaa Puheenvuoron blogissaan.

”Mukana ovat kaikki muut eduskuntapuolueet paitsi Tähtiliike.”

Väyrysen mukaan on kohtuutonta, että muille eduskuntapuolueille ”suodaan rahalliselta arvoltaan jopa satojen tuhansien eurojen ilmainen julkisuus”, mutta Tähtiliike joutuu itse kustantamaan näkyvyytensä.

”Ja pääroolissa on valtion omistama ja verovaroin rahoitettava Yleisradio”, hän kirjoittaa.

”Sapettaa.”

Yleisradion päätoimittaja Jouko Jokinen on perustellut ratkaisua Ylen hallintoneuvoston päätöksellä sekä sillä, että ”vaaliohjelmista on tehtävä sekä toimituksen että erityisesti yleisön näkökulmasta hallittavia ja mahdollisimman laadukkaita”. Vaaliohjelmien rakenteen kannalta yhdeksän puoluetta on yläraja, Jokinen linjasi eduskunnan oikeusasiamiehelle, jolle Väyrynen oli asiasta kannellut. Hänen mukaansa Ylessä on linjattu, että vaaliohjelmiin osallistuvat puolueet, joilla on useampi kuin yksi kansanedustaja.

”Erikoinen perustelu. Kuinka suuri on ero yhdeksän ja kymmenen keskustelijan välillä? Minun mukanaoloni olisi nostanut keskustelujen laatua ja kiinnostavuutta, kuten vuodentakaiset presidentinvaalit osoittivat. Journalistiset perusteet olisivat nimenomaan edellyttäneet meidän mukana oloamme”, Väyrynen opponoi.

Yleisradiolla on ollut tapana järjestää yhdet vaalikeskustelut eduskuntapuolueille ja toisen eduskunnan ulkopuolisille pienpuolueille. Väyrynen katsoo pienpuolueensa joutuneen nyt syyttä jälkimmäiseen leiriin.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi kuitenkin ratkaisussaan, ettei Ylen vaaliohjelmiston järjestämisessä ollut huomautettavaa. Ylen tekemä päätös oli lakien mukainen, koska kaikki rekisteröidyt puolueet saavat tilaisuuden esittää näkemyksiään Ylen vaalisisällöissä tv:ssä, radiossa ja verkossa.

Apulaisoikeusasiamies viittasi eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjaukseen, jonka mukaan vaaliohjelmien tuotannossa voidaan ohjelmallisina näkökohtina ottaa huomioon ainakin puolueen suuruus ja puolueen parlamentaarinen asema. Näin ollen Ylen ratkaisu ei ollut lainvastainen tai Ylen velvollisuuksien laiminlyöntiä, ratkaisussa todetaan.