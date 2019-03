Osmo Soininvaara perkasi Vesterbackan tunnelilaskelmat: ”Olen todella kummissani”

Kaupunkipolitiikan ja taloustieteen tuntija Osmo Soininvaara (vihr) arvioi, että Peter Vesterbackan tunnelihankkeelle ei löydy hinnoittelua, jolla siitä saataisiin liiketaloudellisesti kannattava ja sijoittajien tuotto-odotuksia vastaava.

Soininvaara käy blogissaan läpi laskelmia, jotka Vesterbacka on julkistanut Tallinnan tunnelihankkeensa talouteen ja matkustajamääriin liittyen.

”Olen todella kummissani”, Soininvaara kommentoi.

Laskelmissa oletetaan, että tunnelilla tehtäisiin 51 miljoonaa matkaa vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

”Se on 140 000 matkaa päivässä. Pontta tälle on etsitty siitä, että Helsingin ja Espoon välillä on vuodessa 125 miljoonaa matkustajaa vuodessa”, Soininvaara kirjoittaa epäillen lukuja.

”Jotta päästään 137 000 päivittäiseen matkaan, täytyy huomattavan määrän virolaisia pendelöidä päivittäin Helsinkiin. Ei se ole mahdotonta, vaikka vähän optimaaliselta arvio tuntuu.”

Olennaisempaa kuin matkustajamäärät, on Soininvaaran mukaan matkan hinta. Vesterbacka on jo ilmoittanut, että yhden matkan hinta olisi 50 euroa.

”Yhdistelmä 50 miljoonaa matkaa ja 50 euroa on täysin epärealistinen”, Soininvaara toteaa.

”Tuo 50 miljoonaa matkaa on realistinen, jos matka maksaa yhtä vähän kuin HSL-liikenteessä. Jos yhdensuuntaisen lipun hinta on 50 euroa, kannattaa matkustajamäärää verrata lentoliikenteen matkustajamääriin. Matkustajia tulee korkeinaan muutama miljoona, jos sitäkään.”

Hän ei usko, että tunnelissa tehdylle matkalle löytyy sellaista hintaa, että se olisi liiketaloudellisesti kannattava.

”Samalla kun se on mielestäni ehdottomasti kannattava yhteiskunnallisesti. Mutta jos tunnelista halutaan saada koko hyöty irti, matkalipun on oltava halpa ja se taas edellyttää rahoitusta julkisista rahoista.”

Vesterbackan tapauksessa hanke on yksityinen, ja se on kertonut kiinalaisrahoittajan kanssa tekemästään 15 miljardin euron aiesopimuksesta. Soininvaara huomauttaa, että Vesterbackan laskelmien mukaan kiinalaisille rahoittajille on luvattu tunnelista kertyvän 50 miljardin euron ylijäämää vuoteen 2050 mennessä.

”Vaikea uskoa”, Soininvaara toteaa.

Peter Vesterbacka ei tyrmää Soininvaaran laskelmia. Hän kiittää Twitterissä Soininvaaran työtä ja viittaa tunnelihankkeeseen liittyvään muuhun toimintaan talouslaskelmien selittäjänä. Tunnelihankkeeseen liittyy muun muassa suunnitelmia tekosaarista, joihin tulisi asutusta ja muuta.

”Tunneli on tärkeä osa kokonaisuutta, but there's more”, Vesterbacka toteaa.

Erittäin hyvä että saadaan keskustelu liikkeelle. Olet Osmo oikeasti eka joka jaksanut perehtyä edes osaan logiikasta tunnelin ympärillä. Milloin tavataan ja puhutaan lisää? Tunneli on tärkeä osa kokonaisuutta, but there's more. — Peter Vesterbacka (@pvesterbacka) March 13, 2019

