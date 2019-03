Orbánille potkuja vaativa Petteri Orpo: ”Sain kirjeen – ei enää auta”

Unkarin pääministeri, Fidesz-puolueen puheenjohtaja Viktor Orbán vetoaa kirjeellä, että kokoomus vetäisi pois esityksensä Fideszin erottamiseksi europuolue EPP:stä. Kirjeestä kertoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo Twitterissä.

”Kirjeet eivät enää auta”, Orpo vastaa.

”Fideszin tulisi teoillaan osoittaa, että se kuuluu EPP:hen. Näin ei ole tapahtunut. Kokoomus ei vedä esitystään pois”, hän jatkaa.

Kokoomus esitti EPP:lle Fideszin erottamista maaliskuun alussa. Orpo perusteli esitystä muun muassa sillä, että Fideszin mainoskampanjassa hyökätään EU:n ja EPP:n johtoa vastaan.

”On se silloin aika vaikea toimia samassa puolueessa”, hän sanoi tuolloin Uudelle Suomelle.

Orbán vastasi kokoomuksen esitykseen haukkumalla niitä poliitikkoja ja puolueita hyödyllisiksi idiooteiksi, jotka haluavat erottaa Fideszin.

”Kaikki eivät ymmärrä tätä, mutta akateemisessa kirjallisuudessa heitä kutsutaan hyödyllisiksi idiooteiksi. He luulevat käyvänsä älykästä taistelua, mutta todellisuudessa he ajavat vastustajien etua”, Orbán totesi saksalaisen Welt am Sonntag –lehden haastattelussa.

LISÄÄ AIHEESTA:

Unkarin Viktor Orbán sivaltaa myös kokoomusta: ”Hyödyllisiä idiootteja”

Kokoomus ajaa nyt Orbánin Fideszille potkuja – ”Tänään on deadline”