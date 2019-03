Petteri Orpo latasi sote-linjansa IS-grillissä: “Valinnanvapaus on lyönyt itsensä läpi”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ilta-Sanomien vaalitentissä torstaina kokoomuksen sote-kantaa.

Asiasta heräsi ihmetys aiemmin tällä viikolla, kun puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen ensin sanoi, ettei kokoomukselta tule uutta sote-mallia, mutta sittemmin muutti lausuntojaan.

Kysymysmerkki kohosi sen ylle, mikä kokoomuksen kanta valinnanvapauteen on. LUE LISÄÄ: Nyt heräsi ihmetys kokoomuksen sote-kannasta – Valinnanvapaus on kysymysmerkki

”[Keskustan Juha] Sipilän malli piti sisällään valinnanvapauden palveluseteleiden muodossa. [Sdp:n Antti] Rinne on puhunut palveluseteleistä. Valinnanvapaus on lyönyt itsensä läpi”, Orpo julisti.

Näin kommentoi Uuden Suomen haastattelussa aiemmin tällä viikolla myös kokoomuksen hyvinvointiryhmän vetäjä Mia Laiho.

Laiho pyöritteli vastaustaan, kun Uusi Suomi kysyi kokoomuksen nykyistä kantaa suoran valinnan sote-palveluihin eli niin sanottuihin sote-keskuksiin. Juuri tämä osa valinnanvapautta on se, jota oppositio on haukkunut markkinamalliksi. Palvelu- tai asiakasseteleille on huomattavasti enemmän kannatusta, kuten Orpokin IS-tentissä totesi.

Orpolta ei kuitenkaan kysytty IS:n tentissä kantaa suoran valinnan sote-palveluihin.

Orpolta kysyttiin taas kokoomuksen sote-mallista, jonka kokoomus on kertonut tulevan ennen huhtikuun eduskuntavaaleja.

”Kokoomuksen malli…nyt tulee uutinen: ei meillä ole mitään mallia. Kansalaiset ovat kyllästyneet siihen, että vuodesta toiseen esitetään aina joku malli”, Orpo sanoi.

Orpo linjaa tänään kokoomuksen Verkkouutisten haastattelussa, että kokoomus lähtisi uudistamaan sotea kuntalähtöisesti. Samaa ovat aiemmin puhuneet puolueen ”sote-kapinalliset”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja kansanedustaja Elina Lepomäki.

”Haluamme kehittää tältä nykyiseltä kuntapohjalta meidän nykyisiä palveluita. Ei me tarvita maakuntatasoa, ylimääräistä hallintoa eikä ylimääräisiä veroja”, Orpo linjaa.

