Tivi: Miljoonien rahoitus tammikuussa 2019, johtajan palkka 11 000 €/kk – Soten kaatuminen jätti Sipilän sote-yhtiöt limboon

Viikko sitten kaatuneen sote- ja maakuntauudistuksen seuraukset valtion ict-hankkeille alkavat vähitellen tarkentua. Maakuntauudistusta varten perustetut ict-keskukset odottavat nyt uusia ohjeita ja uuden hallituksen ratkaisuja, Tivi kertoo.

Yhtiöt ovat saaneet merkittävää uutta rahoitusta vielä tämän vuoden puolella, ja niiden johto nauttii pääministeriä korkeampaa palkkaa.

Maakuntien ict-palvelukeskukseksi suunniteltu Vimana tiedotti perjantaina, että valtiovarainministeriö on alkanut valmistella yhtiötä varten uutta toimiohjetta. Toimiohje määrittää Vimanan suunnan väliaikaisesti, kunnes seuraava hallitus on saatu eduskuntavaalien jälkeen muodostettua ja aloittaa toimintansa. Seuraava hallitus linjaa Vimanan jatkosta tarkemmin.

Toimiohje valmistuu huhtikuun 25. päivä pidettävään Vimanan yhtiökokoukseen, joka käsittelee sen. Vimana on kokonaan valtion omistama yhtiö.

”Toimiohjeen tarkoitus on määritellä konkreettiset asiat, joita yhtiössä työstetään uuden hallituksen tarkempiin linjauksiin saakka. Toimiohjeessa määritellään, mitä Vimanan hankkeita kannattaa edistää muuttuneessa tilanteessa”, Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen sanoo tiedotteessa.

Valmistelun lähtökohtana on Toivosen mukaan, että Vimana voi käyttää nykyistä rahoitustaan ohjeessa määriteltyjen hankkeiden edistämiseen. Vimana voi myös rahoituksen avulla kerätä yhteen työtä, jota maakunnissa on tehty ict-valmistelussa. Yhtiö voi hänen mukaansa tarjota myös tällä hetkellä asiantuntijapalveluita valtion toimijoille.

Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ei voi jatkaa hallituksen ja sen mallin kaaduttua.

Uusi Suomi on aiemmin kertonut, että sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi perustettiin kolme yhtiömuotoista palvelukeskusta, joihin on myös palkattu henkilöstöä – osin varsin kallispalkkaista. SoteDigin toimitusjohtajan kuukausipalkaksi on kerrottu 19 000 euroa, Vimanan johtajan palkaksi 11 110 euroa.

Kymmenien miljoonien rahoituspotti

Maakuntien ict-palvelukeskukseksi perustetun Vimanan päätehtäväksi oli suunniteltu maakuntien tarvitsemien ict- ja digitalisaatiopalveluiden mahdollistaminen.

Hallitus päätti vielä tammikuun lopussa yhteensä 30 miljoonan euron arvoisesta rahoituksesta Vimanalle. Vimana sai Solidumilta tuolla päätöksellä 15 miljoonan euron arvosta Kemiran osakkeita. Tuolloin kerrottiin, että Vimana saisi vielä toisen 15 miljoonan euron arvosta osakkeita, kun yhtiön rahoitustarve sitä vaati.

Vimanaa oli jo ennen osakepottia pääomitettu kymmenellä miljoonalla eurolla. Lisäksi sen käyttömenoihin oli myönnetty yli kymmenen miljoonaa euroa. Tammikuussa kerrottiin, että valtiovarainministeriöllä oli lupa korottaa Vimanan pääomaa lisäksi 4,65 miljoonalla eurolla.

Myös toinen sote- ja maakuntauudistusta varten perustetuista yhtiöistä eli SoteDigi on kertonut odottavansa tarkempia ohjeita jatkosta.

