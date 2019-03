Greta Thunberg: ”Tämä ei ole vielä edes alku”

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg kertoo sosiaalisessa mediassa, että perjantaiseen maailmanlaajuiseen ilmastolakkoon osallistui kaikkiaan noin 1,4 miljoonaa ihmistä 125 maasta. Hän viittaa 350.org-sivuston tietoihin.

”Tämä ei ole vielä edes alku, sillä me olemme tehneet kotiläksymme”, Thunberg kirjoittaa Twitterissä.

Helsingissä ilmastolakkoa seurannut vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg pitää selvänä, että juuri nuoret ottavat ilmastonmuutoksen kaikkein vakavimmin.

”He joutuvat elämään pisimpään sen seurausten kanssa. Lasten ja nuorten on täytynyt nousta barrikadeille, koska heidän vanhempiensa ja isovanhempiensa sukupolvi ei nyt oikein käsitä tätä hommaa. Moni minun ikäiseni ajattelee, että on mahdollista jatkaa samaan malliin ja ei meidän suomalaisten valinnoilla mitään väliä ole ja liha maistuu niin hyvältä ja autosta en kyllä luovu”, Hernberg kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Aikaisemmin viikolla 1228 suomalaisen tutkimusyhteisön jäsentä allekirjoitti tukikirjeen ilmastolakkoileville lapsille ja nuorille.

Ilmastolakkoilu sai alkunsa viime elokuussa, kun Greta Thunberg osoitti ensi yksin mieltään Ruotsin valtiopäivätalon edessä. Torstaina Norjan sosialistipuolueen kansanedustajat ovat ehdottaneet Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä 16-vuotiaalle Thunbergille.

Over 1,4mn on #SchoolStrike4Climate yesterday according to latest update. 2083 places in 125 countries on all continents.

“Biggest day of global climate action ever”says @350

And this isn’t even the beginning.

Because we have done our homework. #FridayForFuture

Pic: Montreal, CAN pic.twitter.com/5BUGbOENXV