Paavo Lipponen kiersi Putin-kysymyksen Ylellä – ”Eikös Venäjä ole riippuvainen”

Konsulttiyhtiönsä kautta Nord Stream –kaasuputkihankkeen konsulttina toiminut Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen ei lauantaina Ylen Ykkösaamussa vastannut kysymykseen siitä, onko hän ”Putinin mies”.

”Kaasu on vain yksi kysymys kokonaisuudessa. Puhutaan, että Eurooppa tulee riippuvaiseksi Venäjän kaasusta, mutta eikös Venäjä ole riippuvainen siitä, että se voi viedä öljyä ja kaasua”, Lipponen vastasi kierrellen.

Hän totesi myös, että keskustelussa on ”kummallista logiikkaa”.

”Tässähän on kyse siitä, että Saksalle on elintärkeä etu, että se voi tuoda kaasua. Samaan aikaan vaaditaan kuitenkin, että Ukrainan kautta pitää tulla niin paljon kaasua kuin tällä hetkellä, mikä vastaa lähelle vanhaa ja uutta Itämeren putkea. Kaasuasiassa pitäisi myös arvostaa sitä mitä unionissa on saavutettu, eli yhteiset kaasusisämarkkinat. Se tarkoittaa sitä, että hinta määräytyy markkinoilla. Ei sitä Gazprom voi sanella.”

Lipposen mukaan Suomessa on ”asenteellista Venäjä-vastaisuutta”.

”Sellainen asenteellinen Venäjä-vastaisuus ei ole viisasta, ja sitä on nyt vähän turhan paljon esillä. Pitää olla rauhallinen ja luja samanaikaisesti”, hän kommentoi.