Uusi sote-riita repesi: ”Näyttää uhkaavasti siltä, että halutaan tehdä uusi taso suomalaisten verotukseen”

Kokoomus ja sdp ovat ajautuneet törmäyskurssille sote-uudistuksesta. Osansa kokoomuslaisten ryöpytyksestä saa myös hallituskumppani keskusta.

Keskusta esitteli oman sote-mallinsa viime viikolla. Puolueen uusi sote rakennettaisiin 18 maakunnan pohjalle. Kuitenkin keskusta arvioisi, onko Helsingin osalta erityistarve omaan alueelliseen ratkaisuun. Lue lisää:Keskusta julkaisi uuden sote-mallinsa – Se muistuttaa kovasti sdp:n mallia

Myös sdp:n mallissa sote-palveluiden järjestämisestä vastaisi 18 itsehallintoaluetta, joita puolue kutsuu sote-kunniksi. Lue tarkemmin:Sdp julkaisi sote-mallinsa: 1000 lääkäriä tai hoitajaa lisää – ”Valinnanvapautta voidaan lisätä”

Keskustan mallissa palveluiden rahoituksen päävastuu on valtiolla. Rahoituksen riittävyyden turvaamisen ratkaisu voisi keskustan mukaan olla maakuntien verotusoikeus. Sdp:n mallissa sote-kunnilla olisi verotusoikeus.

Lue myös:Näkökulma: Kaksi suurta löytänyt yhteisen sävelen sote-uudistuksessa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen vastasi malleihin lauantaina esittämällä, että sote-uudistuksen jatkotyössä on edettävä pienemmissä osissa, keskityttävä aluksi terveys- ja sosiaalipalveluihin ja unohdettava monimutkaisten hallintorakenteiden kehittely.

”Ihmiset eivät ole pyytäneet uusia hallintorakenteita, vaan sitä että pääsee hyvään hoitoon silloin kun sitä tarvitsee. Lähdetään liikkeelle niistä keinoista, joilla pystymme helpottamaan palveluiden saatavuutta ja parantamaan laatua viipymättä. Meillä on jo nyt toimiva aluehallinto – kunnat. Kannustetaan kuntia yhteistyöhön ja löytämään paras mahdollinen tapa järjestää sote-palvelut. Hyviä esimerkkejä kuntien yhteistyöstä on olemassa jo nyt”, Jokinen toteaa tiedotteessaan.

Hän huomauttaa, että Suomessa perustason palveluiden saatavuus ei ole tasa-arvoista kaikkialla Suomessa. Jokinen muistuttaa, että jonot ovat pitkät, eikä hoitoon pääse riittävän nopeasti.

”Laajempia hartioita ja jättiuudistusta on yritetty nyt 12 vuotta. On tehty virheitä ja niistä pitää oppia. Uudistusta sote-palveluissa tarvitaan, mutta viimeistään nyt pitäisi olla kaikille selvää, ettei tässä voida edetä hallintorakenteet, vaan ihminen edellä. Emme tarvitse uutta hallinnon tasoa, emmekä etenkään uusia veroja. Tarvitsemme laadukkaita palveluita, yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa”, Jokinen paaluttaa.

Jokisen mukaan keskustan maalailema ylimääräinen maakuntavero olisi omiaan nostamaan kokonaisveroastetta, sillä maakuntavero toisi mukanaan uuden verotason valtion ja kunnan verotuksen päälle.

”Kun sdp:n ja keskustan vaihtoehtoja välihallintoineen katsoo, näyttää uhkaavasti siltä, että maakunnista halutaan tehdä myös uusi taso suomalaisten verotukseen. Keskusta ja demarit näemmä haluavat kiristää maakunnilla työntekijöiden ja eläkeläisten verotusta. Tämä ei kokoomukselle käy.”

Jokisen mukaan kokoomuksen tavoitteena on toteuttaa verouudistus, joka suosii työntekoa ja yrittäjyyttä sekä vähentää ympäristön kuormitusta ja torjuu ilmastonmuutosta.

”Uusi verotuksen taso monimutkaistaa verotustamme, kun sitä pitäisi yksinkertaistaa. Verotusoikeuteen sisältyy riski talouskasvun ja työllisyyden kannalta haitallisesta tuloverotuksen kiristymisestä. Jos työn verotus enää Suomessa kiristyy, ei tällä hallituskaudella aikaan saatu hyvä työllisyyskehitys saisi jatkoa”, hän varoittaa.

”Erittäin kylmä viesti hoitojonossa vuoroaan odottavalle ihmiselle”

Myös kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen on arvostellut keskustan ja sdp:n malleja. Hänen mielestään esitykset keskittyvät palveluiden sijasta hallintoon ja jatkaisivat ”jo alkaessaan epäonnistuneiksi tuomittujen mammuttiuudistusten turhan pitkää ketjua”.

”Edelleen tässä maassa näkyy olevan puolueita, joille hallintorakenteet on ihmisiä ja ihmisten hoitoon pääsyä tärkeämpiä. On erittäin kylmä viesti hoitojonossa vuoroaan odottavalle ihmiselle, että seuraavakin neljä vuotta aiotaan hukata hallinnon parissa puuhasteluun. Tämä ei käy kokoomukselle”, Pesonen sanoo Verkkouutisten haastattelussa.

Kokoomus esittelee ensi viikolla omia ajatuksiaan sote-palveluiden kehittämiseksi. Pesosen mukaan ne pohjaavat nykyiseen kuntaperusteiseen rakenteeseen.

”Näyttää siltä, että tässä maassa on enää yksi puolue eli kokoomus, joka antaa kunnille ja kaupungeille mitään arvoa. Neljän yhteisen hallitusvuoden aikana kävi jo selväksi, että keskustan suunnalta ei suomalaisen kuntakentän suuntaan luottoa heru. Kaupunkipuolueena itseään pitävältä sdp:ltä tätä luottoa olisi kuitenkin vielä kuvitellut löytyvän. Näin ei kuitenkaan näytä olevan ja tämä on harmi”, hän ryöpyttää.

”Mihin katosi kokoomuksen lähimuisti omista neljän vuoden tekemisistä?”

Sdp:n kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru ei niele arvostelua, vaan tyrmää etenkin Pesosen kritiikin.

”Kokoomus on hallituksessa kieltäytynyt kuuntelemasta kuntia sote-uudistuksessa ja estänyt myös pääkaupunkiseudulle toivotun erillisratkaisun syntymisen. On todella tekopyhää esiintyä vaalien alla kuntien puolustajana, kun neljä vuotta kuntien kehitysehdotukset ovat kaikuneet kuuroille korville”, hän vastaa tiedotteessaan.

Kiuru moittii kokoomuksen sote-linjaa poukkoilevaksi ja sanoo näkevänsä merkkejä katumuksesta.

”Kokoomuksen sisäisessä valtataistelussa isot kaupunkiseudut ja niiden toiveet jäivät markkinavoimien intressien jalkoihin. Vanhuspalveluista syntynyt kohu on pistänyt terveysjättien lobbaamisen polvilleen ja kokoomuskin on joutunut myöntämään markkinamallin ajaneen karille. Nyt arvojärjestys on pakon sanelemana muuttunut ja kokoomus yrittää epätoivoisesti kosiskella kuntia. Oman mallin puuttuessa kokoomus nähtävästi keskittyy vain vääristelemään muiden ehdotuksia. Mihin katosi kokoomuksen lähimuisti omista neljän vuoden tekemisistä?”

Lisää aiheesta:

Tivi: Miljoonien rahoitus tammikuussa 2019, johtajan palkka 11 000 €/kk – Soten kaatuminen jätti Sipilän sote-yhtiöt limboon

Petteri Orpo latasi sote-linjansa IS-grillissä: “Valinnanvapaus on lyönyt itsensä läpi”

Pekka Haavisto varoittaa: ”Yksityiset terveysfirmat näkevät jo haaskan”

Vapaavuori ja 6 suurta kaupunkia: Hallituksen malli hiiteen – sote-uudistus tehtävä kuntapohjaisesti

Professorin jäätävä sote-paperi paljastui: Sipilän hallitus ”uppiniskainen” – ”Jokaisen luvattava, ettei koskaan ryhdy tällaiseen”