Tässäkö on yksi maailman harvinaisimmista muumimukeista? ”Suomalaisessa verkkohuutokaupassa joku myy näitä jo lähemmäs 300 eurolla”

Lauantaina Japanissa avattu muumipuisto on saanut oman mukinsa. Arabian valmistama erikoiskuosilla varustettu muumimuki on myynnissä vain Japanissa sijaitsevassa muumipuistossa. Muumipuisto avattiin lauantaina tunnin junamatkan päässä Tokiosta sijaitsevassa Hannon kaupungissa.

Jo avajaispäivänä muumimukin myyntipisteelle kiemurteli yli sadan ihmisen jono. Ostorajoitus oli asetettu kahteen mukiin yhtä ostajaa kohden, Talouselämä kertoo.

Joonas Veikkola, Rasmus Rantanen ja Eemil Tuominen olivat saapuneet Turusta Japaniin ostamaan muumimukeja. Muumimukeja välittävän Muumimukit rahaksi -yrityksen omistajakaksikon tavoitteena oli saada ostettua huomattava määrä mukeja.

Ostorajoituksen takia saaliina oli kuusi mukia. Mukit on tarkoitus myydä Suomessa halukkaille.

”Nyt kun täällä oli tämä ostorajoitus, niin se varmasti vaikuttaa hintaan. Se meidänkin hintalappu varmaan korkeammaksi, kuin mitä alkuperäisesti oli tarkoitus”, Veikkola analysoi.

Pohjahintana on tällä hetkellä noin kolmesataa euroa per muki.

”Suomalaisessa verkkohuutokaupassa joku myy näitä mukeja jo lähemmäs kolmella sadalla eurolla, vaikka varmuutta muumimukin toimittamisesta ei vielä edes ole. Sillä henkilöllä ei ole edes lippua tänne avajaisiin” Rantanen kertoo.

Kaverukset ryhtyivät ostamaan ja myymään mukeja harrastepohjalta vuonna 2014. Yritys perustettiin vuonna 2017 ja se työllistää tällä hetkellä kaksi henkilöä.

Idea yrityksen perustamisesta saatiin, kun Rantanen myi opiskeluajan rahapulaansa helpottaakseen vanhempien 90-luvulla ostamia muumimukeja. Mukeista saatu rahasumma ylitti reilusti odotukset.

”Ostamme ihmisten muumimukeja, käytännössä kaikki mitä irti saadaan, ja myydään niitä eteenpäin”, Veikkola kertoo.

”Niitä on kaikilla, mutta toiset haluavat niitä aika paljon enemmän kuin toiset. Halusimme toimia yhteytenä heidän välillään”, Rantanen täydentää.

Tove Janssonin mukin kuosissa näkyvä piirros on tehty jo vuonna 1956 Föreningsbankenin mainokseen. Piirrosta ei ole käytetty aikaisemmin tässä muodossaan missään muussa muumituotteessa. Mukin on suunnitellut Tove Slotte, joka on vastannut lähes kaikkien muumimukien suunnittelusta.