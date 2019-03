Antti Rinteeltä vetoomus EK:lle: ”Tehkää isänmaallinen teko ja palauttakaa kansakunnan työkalupakkiin keskitetty sopiminen”

Sdp:n työelämäuudistusten keskiössä ovat osaamisen kehittäminen, työntekijöiden suojelun parantaminen sekä sopimisen ja yhteistyön palauttaminen. Näin linjasi puolueen puheenjohtaja Antti Rinne puheessaan puoluevaltuustolle sunnuntaina.

”Nyt on palattava sopimisen ja yhteistyön tielle. Muuttuvassa työelämässä myös palkansaajilla on uusia tarpeita ja työelämän lainsäädäntöä tulee kehittää jatkossa ihmiset edellä. Vetoankin (Elinkeinoelämän keskusliiton) EK:n johtoon, tehkää isänmaallinen teko ja palauttakaa kansakunnan työkalupakkiin keskitetty sopiminen. Tulevista talouden ilmakuopista ja teknologiamurroksen haasteesta selviämme parhaiten kolmikantaisella yhteistyöllä”, Rinne sanoo.

Puheessaan Rinne listasi työelämän polttavimpia uudistustarpeita, joita hänen mukaansa ovat osaamistason nostaminen, työelämän tasa-arvon parantaminen, ihmisten työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät kysymykset sekä kilpailukieltosopimuksen käyttö.

”Teknologiamurros edellyttää suomalaisten osaamistason nostamista, jotta voimme pärjätä kilpailijamaidemme kanssa tuottavuudessa ja innovaatioissa. Sdp haluaa vahvistaa palkansaajien oikeutta koulutukseen läpi työuran ja siksi puolueen tavoitteena luoda henkilökohtainen osaamistili koko aikuisväestölle. Sen turvin palkansaajat voivat kehittää osaamistaan. Sdp peräänkuuluttaa myös työnantajien velvollisuutta osallistua omien työntekijöidensä osaamisen ylläpitoon ja parantamiseen.”

Rinteen mukaan puolue haluaa varmistaa, että ensi vaalikaudella tehdään perhevapaauudistus, joka parantaa nuorten naisten työllisyyttä ja vahvistaa toimeentuloon liittyvää tasa-arvoa työikäisenä ja eläkkeellä oltaessa.

”Työelämän tasa-arvokysymyksissä olemme kulkeneet hitaasti oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tekemättä. Naisen euro on täysin vailla perustetta vain 84 prosenttia miehen eurosta. Vain siitä syystä, että sukupuoli on eri. Se on väärin”, Rinne sanoo.

Sdp haluaa lisäksi varmistaa sen, että yleissitovat työehtosopimukset takaavat kaikille palkansaajille myös tulevaisuudessa työelämän vähimmäisturvan.

”Reilun ja oikeudenmukaisen työelämän kannalta aivan keskeistä on, että jokaisella palkansaajalla kaikilla aloilla on taattu vähimmäistaso työehdoissa”, Rinne sanoi.

Työehdot nousivat keskusteluun lauantaina, kun Keskuskauppakamari esitti työsopimuslakia päivitettäväksi siten, että yleissitovuuden ja paikallisen sopimisen ”parhaat puolet” otettaisiin jatkossa huomioon. Esityksen mukaan alakohtaisten työehtojen vahvistettu yleissitovuus pätisi edelleen pääsääntönä, paitsi niissä tilanteissa, joissa työntekijät ovat päättäneet työpaikkakohtaisesti tai muuten järjestäytyä ja sopia toisin.

Lue lisää:

”Kahden euron tuntipalkalla pelottelu on tökeröä” – Keskuskauppakamarin johtajalta tyly vastaus tyrmääjille

Riita työehtojen muuttamisesta: ”Tehtäisiin mitättömiksi työmarkkinajärjestöjen sopimukset”

Kova vääntö työsopimuslaista: ”Tuntipalkaksi voitaisiin sopia vaikkapa 2 euroa”