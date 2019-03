Li Andersson haluaa uuden perustulokokeilun – Työllisyysasteesta tuli vaalien ”taikaseinä”

Työllisyysasteen nostamisesta on tullut puolueille ”taikaseinä”, josta nostetaan rahaa mitä erilaisempiin vaalilupauksiin, arvostelee vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Omat vaalilupauksensa vasemmistoliitto rahoittaisi varallisuusverolla ja progressiota kiristämällä.

Alle kuukauden päästä pidettävissä eduskuntavaaleissa vasemmistoliitto tavoittelee ”kaksinumeroista” kannatuslukua. Viimeksi tällä tasolla kannatus oli vuoden 1999 vaaleissa, kun puolue sai 10,88 prosenttia äänistä ja 20 kansanedustajaa.

Sen jälkeen niin kannatusprosentti kuin paikkamääräkin ovat laskeneet vaali vaalin jälkeen. Kevään 2015 eduskuntavaaleissa puolue sai 7,13 prosentin ääniosuudella 12 kansanedustajaa.

”Meidän tavoitteemme on voittaa vaalit. Me haluamme lisää paikkoja ja lisää kannatusta”, Andersson painottaa.

Mikään mahdottomuus tavoite ei ole. Maaliskuun Alma-gallupissa vasemmistoliittoa kannatti 9 prosenttia suomalaisista.

Silti tavoite on puolueelle pelkkää lukua tärkeämpi. Andersson tietää, että kaksinumeroinen kannatusluku toisi vasemmistoliitolle todennäköisesti 20 kansanedustajapaikkaa eduskuntaan. Se on puolueille merkittävä virstanpylväs eduskunnassa, koska saman verran allekirjoituksia tarvitaan hallitusta haastavan välikysymyksen tekemiseen.

”Niin”, Andersson vahvistaa.

Oppositiossa tämän vaalikauden istunut vasemmistoliitto tähtää nyt kuitenkin tiukasti hallituksen.

”Hallitukseen halutaan. Meille mieluisimmat hallituskumppanit olisivat vihreät ja demarit”, Andersson kertoo.

Yksistään näiden puolueiden varaan ei enemmistöhallitusta voitane rakentaa. Andersson painottaa, että muut kumppanit määräytyvät hallitusohjelman ja -neuvottelujen pohjalta. Muista suurista puolueista Juha Sipilän johtama keskusta sopisi vasemmistoliitolle kokoomusta paremmin.

”Kyllä Sipilä torstain vaalitentin perusteella tuntui miellyttävämmältä. Minusta merkillepantavaa oli, kuinka yksin kokoomus jäi monissa kysymyksissä”, Andersson toteaa ja listaa esimerkkeinä perään sote-mallin ja vanhuspalvelut.

”Aika isoja kysymyksiä, kun miettii seuraavia hallitusneuvotteluita”, hän lisää merkitsevään sävyyn.

Vasemmistoliitto tavoittelee vaaleissa lisärahoitusta koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja vanhuspalveluihin. Lisäksi puolue haluaa perua perusturvaan tällä vaalikaudella tehdyt leikkaukset. Samaan roskakoriin lentäisi myös työttömyysturvan aktiivimalli.

”Laki, jonka ei pitänyt olla leikkauslaki, on leikannut yli 140 000 työttömän perusturvaa. Meidän mielestämme ei ole reilua nimetä aktiivimalliksi sellaista mallia, joka rankaisee ihmisiä aktiivisuudesta huolimatta”, Andersson linjaa.

”Se on monimutkaistanut entisestään jo valmiiksi monimutkaista järjestelmää.”

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on korostanut haluavansa perua aktiivimallin leikkuriosan, mutta työ- tai työnhakuvelvoitteiden poistamista hän kieltäytyi kommentoimasta viime syksynä. Andersson ei kelpuuttaisi aktiivimallista edes näitä velvoitteita. Hänestä koko malli on vinksallaan.

”Aktiivimalli ei palkitse aktiivisuudesta, vaan onnistumisesta aktiivimallissa. Ne tavat, joilla aktiivimallin velvoitteet on määritelty ovat itsessään vääriä.”

LUE MYÖS: Kelan tiedot vahvistavat: Aktiivimalli puri rajusti työttömien rahoihin

Tilalle Andersson haluaa nykyistä yksinkertaisemman tukijärjestelmän, joka tarttuisi byrokratialoukkuihin. Ne ovat hänestä tukien varassa eläville selvästi suurempia esteitä työllistymiselle tai aktiivisuudelle kuin julkisuudessa paljon puhutut kannustinloukut.

”Meillä on taloudellisia kannustimia jo työttömyysturvassa, mutta niiden hyödyntämisen esteenä on byrokratia. Tällä hetkellä pystyy teoriassa tienaamaan 300 euroa ilman, että se leikkaa tukia. Se on hyvä”, Andersson sanoo.

Teoreettinen pulma johtuu Anderssonin mukaan siitä, että jos vahingossa sattuu tienaamaan yli 300 euroa, työtön siirtyykin soviteltuun päivärahajärjestelmään.

”Ja se on juuri tällainen lippulappubyrokraattinen järjestelmä, joka voi johtaa käytännössä siihen, että ihminen menettää työttömyysturvansa kokonaan, jos tekee jonkin aikaa töitä osa-aikaisesti. Jos palkkakuitit tulevat myöhässä, ei pystytä tekemään päätöksiä sovitellun päivärahan maksatuksista reaaliaikaisesta.”

Oma lukunsa ovat vasemmistolitoon puheenjohtajan mukaan vielä työvoimapoliittiset karenssit. Vasemmistoliitto ajaa vaaleissa, että niistä luovuttaisiin kokonaan.

”Jos puhutaan joustavuudesta ja joustavista työmarkkinoista, niin kuinka hyvin linjassa sen kanssa on se, että jos irtisanoudut duunista, päälle lätkäistään kolmen kuukauden rangaistusjakso siitä hyvästä”, Andersson kummastelee.

”Tai jos ihminen klikkaa väärästä kohdasta tai ei osaa päivittää omaa työllistymissuunnitelmaansa näissä digitaalisissa järjestelmissä, tulee kahden viikon karenssi. Karenssit ovat myös sellainen rakenne, joka työntää ihmisiä siihen kaikista pahimpaan köyhyys- ja byrokratialoukkuun eli toimeentulotukeen.”

”Nämä ovat niitä oikeita ihmisten aktiivisuutta ehkäiseviä rakenteita Suomessa”, Andersson painottaa.

Uusien velvoitteiden sijaan Andersson nostaisi työttömyysturvan suojaosaa 300 eurosta 500 euroon. Hänen mukaansa juuri vapaan ansainnan mahdollisuus lisää ihmisten aktiivisuutta eivätkä työvoimapoliittiset velvoitteet. Eräänlainen vasemmistoliiton aktiivimalli siis.

”Kyllä, kyllä”, Andersson nyökkäilee.

Tukea ilman velvoitteita ja mahdollisuus tienata lisätuloa ilman pelkoa tuen menettämisestä. Jos tämä vaikuttaa tien viitoittamiselle kohti perustuloa, niin juuri siitä on kyse.

Vasemmistoliitto tähtää siirtymistä perustuloon. Puolueen mallissa perustulo olisi suurempi kuin vihreillä, 800 euroa, ja se verotettaisiin pois muiden tulojen kasvaessa. Samalla nykyistä ansiotuloverotuksen progressiota kiristettäisiin niin, että vasemmistoliiton mallin maksajiksi jäisivät kaikki yli 3 500 euroa kuukaudessa ansaitsevat.

Andersson kuitenkin painottaa, ettei siirtymää perustuloon pidä tehdä yhdessä rytäkässä, vaan kyse on ”kahden vaalikauden” eli noin kahdeksan vuoden prosessista. Nyt kevään vaalien jälkeen pitäisi Anderssonin mielestä valmistella uutta perustulokokeilua, johon hän ottaisi mukaan myös itsensä työllistäjät ja yrittäjät, kun viime vuonna päättynyt perustulokokeilu oli kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömille.

Päättynyt kokeilu todisti Anderssonin mielestä kuitenkin vääräksi yhden perustulon vasta-argumenteista.

”Yleisin vasta-argumentti, mitä olen kuullut perustulosta, on, että ilmainen raha passivoi: että jos rahaa tulee vain tilille tekemättä mitään, ei kukaan tee mitään. Perustulokokeilu osoitti tämän argumentin vääräksi. Perustulo ei työllistänyt lainkaan huonommin kuin verrokkiryhmä. Siinä mielessä se oli minusta varsin kannustava tulos”, Andersson sanoo.

”Se osoitti, etteivät nämä velvoitteet itsessään ratkaise pitkäaikaistyöttömien asemaa.”

”Ne velvoitteet hakea töitä ja vastikkeellisuus, jotka sisältyvät nykyiseen järjestelmään, ovat tämän kokeilun perusteella tehottomia työllistämään pitkäaikaistyöttömiä. He tarvitsevat hyvin todennäköisesti enemmän koulutusta, henkilökohtaista palvelua, ja mahdollisesti muuta etsivää sosiaalityötä, jota ei ole vielä yhteiskuntana pystytty tarjoamaan.”

Anderssonin puheissa perustulossa on kyse oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että nykyiset työvoimapalvelut saadaan palvelemaan työttömiä. Toreilla hän saa palautetta, että jos työtön ottaa yhteyttä työkkäriin hakeakseen apua, aikaa ei saa.

Mutta kun puhe kääntyy työllisyysasteen nostamiseen, Andersson nostaa ”Suomen kannalta olennaisina” ensiksi esiin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen, maahanmuuttajanaiset sekä osatyökykyiset.

”Jos vertaa Ruotsin, niin meillä työikäiset naiset yleisemmin jäävät suhteellisen pitkille hoitovapaille ennen kuin palaavat kokoaikaisesti töihin. Ruotsissa yhdistetään jopa ansiosidonnaista perhevapaata enemmän työntekoon kuin täällä. Minusta tämä on sellainen malli, joka perhevapaakeskustelussa pitää pitää esillä. Silloin se tarkoittaa sitä, että uran ja hoivavapaan yhdistäminen olisi nykyistä sujuvampaa”, Andersson toteaa.

”Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste on Suomessa matala. Siihen varmaan tarvitaan räätälöityjä palveluita, joissa yhdistyy kielten opiskelu ammatilliseen koulutukseen. Vajaatyökykyiset: tiedetään, että meidän työttömien keskuudessa on paljon työhalukkuutta ja kykyä, vaikka ei välttämättä ihan kokoaikaiseen työhön”, hän jatkaa.

Samalla Andersson valottaa, että hänen ajattelussaan työelämäkysymykset kytkeytyvät elimellisesti suomalaisen hyvinvointimallin tulevaisuuteen.

”Minusta tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio on osoittanut vahvuutensa kerta toisensa jälkeen. Minusta se on kyllä hyvä ihannemalli, josta pitää kiinni ja jatkokehittää. Ehkä suurimmat haasteet liittyvät siihen, että kun työelämä muuttuu, työmarkkinat muuttuvat ja yhteiskunta muuttuu, niin ehkä silloin pohjoismaisen hyvinvointivaltion on muututtava sen mukana.”

Minkä sortin sosialisti olet?

”Sellainen, jonka aatemaailmaa ohjaavat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, vapaus ja demokratia.”

Vapaus missä merkityksessä?

”Esimerkiksi nämä esityksemme perustulosta tai koulutuksesta pohjimmiltaan perustuvat uskoon ihmisen halusta tehdä tästä ainoasta elämästä mahdollisimman hyvä.”

