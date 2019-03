Antti Rinteen tupo-kommentti kuohuttaa: ”Tämä on kuin pään laittamista pensaaseen”

Työnantajapuolen johtajat kritisoivat sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen tupo-lausuntoa. Rinne vetosi viikonloppuna puoluevaltuustolle pitämässään puheessa Elinkeinoelmän keskusliiton EK:n johtoon, että keskitetty sopiminen palautettaisiin työkalupakkiin.

”Antti Rinne vaatii tupojen paluuta. Tämä on kuin pään laittamista pensaaseen aikana, jolloin kansainvälinen kilpailu kiristyy ja ketteryys sekä joustavuus ovat yritysille elinehto. Yhteistyön uusi malli syntyy työpaikkatason luottamusta ja sopimista vahvistamalla”, kommentoi Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle Twitterissä.

”TUPO:ja ei enää kaivata. Vastuu neuvotteluista on nyt toimialaliitoilla. Seuraava liittokierros on edessä syksyllä. Alkaa jo pikkuhiljaa tympiä nämä jatkuvat TUPO:jen pintautusyritykset. Toivon, että liittojen annettaisiin tehdä työnsä rauhassa”, tviittaa palvelualojen työnantajaliiton Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

”Tupon varjo näkyy vielä pitkään-rakennetyöttömyydessä. 2020-luvun avoimessa kansainvälisessä yhteisvaluuttataloudessa ei vain pärjätä 1970-luvun suljetun suunnitelmatalouden ja devalvaation keinoin”, kommentoi Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

