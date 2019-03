Ministeriöiden kysely paljastaa: 48% suomalaisista voisi hyväksyä lihan verotuksen noston

Ministeriöiden teettämän Ilmastobarometri-kyselyn mukaan suomalaiset ovat valmiita jopa omaakin lompakkoaan rokottavaan ilmastopolitiikkaan, kertoo ympäristöministeriö.

Kantar TNS:n nettipaneelissa tehdyn kyselyn vastaajista 75 prosenttia on sitä mieltä, että verotuksen periaatteena pitäisi olla, että päästöjen aiheuttajat myös maksavat niistä.

50 prosenttia suomalaisista on kyselyn perusteella sitä mieltä, että fossiilisten polttoaineiden, lihan ja maitotuotteiden veroja pitäisi nostaa, ministeriön tiedote kertoo.

Kyselyssä oli mukana lihasta ja maitotuotteista seuraava väite: ”Ruuan verotusta tulisi kehittää niin, että ruuan verotusta yleisesti laskettaisiin mutta päästöiltään suurempien tuotteiden kuten lihan ja maitotuotteiden verotusta nostettaisiin.” Väittämän kanssa oli jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä yhteensä 48 prosenttia vastaajista.

Lähes kolmasosa suomalaisista olisi myös valmis uusien bensiini- ja dieselkäyttöisten henkilöautojen myynnin kieltämiseen vuonna 2030.

Kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kannattavat kyselyn mukaan erityisesti nuoret, korkeakoulutetut ja naiset, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Pääkaupunkiseudulla ilmastotoimiin suhtaudutaan myönteisemmin kuin maaseudulla ja hyvin toimeentulevat ovat valmiimpia sekä politiikkatoimiin että omiin ilmastotekoihin.

Neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Ilmastonmuutosta tehokkaasti hillitsevää politiikkaa toivotaan tulevalta hallitukselta selvästi enemmän kuin edellisten eduskuntavaalien alla. Kun edellisvaalien alla vuonna 2015 kyselyssä 52 prosenttia vastaajista toivoi ilmastonmuutosta hillitsevää politiikkaa, on osuus nyt 70 prosenttia.

Kyselytutkimuksen kansalaisten ilmastonäkemyksistä teki Kantar TNS valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän tilauksesta. Tutkimukseen osallistui 1013 iältään 15-74-vuotiasta vastaajaa eri puolilta Suomea lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Kantar TNS keräsi tutkimuksen aineiston Gallup Forum -vastaajapaneelissaan 1.-7.2.2019. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Gallup Forum on markkinatutkimusyritys Kantar TNS:n internet-paneeli, jonka yli 50 000 jäsenen vastaajakanta on valittu kuntakohtaisena satunnaisotantana edustamaan suomalaisia.

Ilmastoviestinnän ohjausryhmään kuuluvat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Motiva, VTT, Suomen Akatemia, Kuntaliitto, Demos Helsinki, Sitra ja Business Finland.

Päivitys klo 10:55: Tarkennettu kyselyn vastaajien kantaa nimenomaan lihan ja maitotuotteiden verotukseen.