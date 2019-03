Tuliko tässä tyrmäys kokoomukselle? Sote-johtaja Nerg: ”Aika mahdotonta”

Sote-uudistusta olisi helpointa lähteä rakentamaan 18 itsehallinnollisen alueen varaan, sanoo pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen sote-projektijohtajana toiminut alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Tällöin päästäisiin hyödyntämään nyt tehty työ ”lähes täysimääräisesti”.

”Helpointa se totta kai olisi, jos halutaan tehty työ lähes täysimääräisesti hyödyntää, rakentaa sote-uudistus 18 alueen mukaan. Se on kaikkein helpoin vaihtoehto”, sanoo Nerg.

Nyt käynnistyneissä vaalipaneeleissa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on perääntynyt aiemmin hallituksessa ajamastaan maakuntamallista. Hän on ehdottanut, että sote-uudistus voitaisiin rakentaa nykyisten kuntien varaan.

Kuntapohjaista mallia Nerg pitää mahdottomana. Nerg huomauttaa, että kuntien joukossa on kuusi isoa kaupunkia ja 21 keskuskaupunkia.

”Sitten on erittäin iso määrä pieniä kuntia, niin on aika mahdotonta nähdä, että 295 kuntaa tai 190 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota, jotka ne muodostavat, selviäisivät paineesta”, Nerg sanoo.

”Yksin kuntien varaan sitä ei voida rakentaa. Se vain on tosiasia.”

(Juttu jatkuu videon alla.)

Sote-uudistuksen piti hillitä kustannuksia kolmella miljardilla eurolla. Jos mitään ei tehdä, hoivamenot kasvavat niin sanotulla perusuralla noin 25 miljardiin euroon. Se vastaa lähes puolta valtion budjetista.

Kun tavoitellulle säästöuralle piti päästä jo tänä vuonna, mutta sote kaatui, niin pitääkö olla huolissaan?

”Kyllä meidän kaikkien kannattaa nyt olla huolissaan tai ei edes kannata, vaan pitää olla huolissaan. Koska meidän on löydettävä keinot, millä pystymme hillitsemään kustannusten kasvua ja jotka eivät vaikuta palveluiden laatuun tai saatavuuteen, vaan päinvastoin [parantavat niitä].”

”Nyt on iso kysymys, että pääsemme jatkamaan sitä työtä. Me emme voi jäädä siihen tilanteeseen, että annamme sote-menojen kasvaa, koska meidän veroeuromme eivät riitä.”

Olette sote-uudistuksen projektijohtaja. Onko projektissa alkanut nyt alasajon vaihe?

”Kyllähän se alkoi heti sillä hetkellä, kun hallitus ilmoitti erostaan ja todettiin, että siinä mukana meni sitten maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntöpaketti. Samanaikaisesti me käymme läpi, mitä hyvää olemme saaneet aikaan, koska me haluamme tehdä tästä aidon välitilinpäätöksen.”

Miten projektijohtajan käy kun projekti ajetaan alta pois?

”Minä olen nauranut, että se on ’toimitusministeristön projektijohtaja’. Vastuu on aina siitä, että kun projekti käynnistyy, niin ei voi käydä niin, että asioita lopetetaan tästä ja nyt. Meillä on velvollisuus koota kaikki yhteen.”