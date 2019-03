Eduskunnasta sinetti: Kohutut sopeutumiseläkkeet loppuvat 1.4.2019

Eduskunta on tänään maanantaina hyväksynyt lakimuutoksen, joka lakkauttaa paljon kritisoidut kansanedustajien sopeutumiseläkkeet.

Laki tulee voimaan 1. huhtikuuta.

Sopeutumiseläkkeitä on maksettu ennen vuoden 2011 vaaleja valituille entisille kansanedustajille, jotka ovat toimineet edustajana vähintään seitsemän vuotta.

Sopeutumiseläkejärjestelmän korvaa sopeutumisraha, jota samalla nostetaan niin, että sopeutumisraha on jatkossa vähintään 2100 euroa kuukaudessa. Aiemmin vähimmäismäärä on ollut 1800 euroa kuussa. Lisäksi lakimuutoksen myötä oikeus sopeutumisrahaan syntyy, kun on ollut vuoden kansanedustajana.

Sopeutumisraha on jo ollut käytössä vuodesta 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla. Rahaa maksetaan 1–3 vuoden ajan.

