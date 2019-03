Suomen hävittäjäkauppa: Li Andersson erottuu joukosta – Rinne, Halla-aho ja Haavisto väläyttävät joustoa 64 koneesta

Suomen uusien hävittäjien tarkka määrä päätetään ensi vaalikaudella, linjaa sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne Uuden Suomen ja Alma Median vaalikoneessa. Samoilla linjoilla ovat muun muassa vihreät ja perussuomalaiset, mutta nykyiset toimitusministeristön puolueet ovat ehdottomampia hävittäjien määrän suhteen.

Tee Uuden Suomen vaalikone tämän linkin takaa. Katso taulukko kaikkien puheenjohtajien vastauksista alempaa jutusta.

Vaalikoneessa kysytään HX-hankkeesta väittämän kautta. Väittämä kuuluu seuraavasti: ”Hornetien korvaaminen on niin kallista, että uusia hävittäjiä voidaan ostaa vähemmän kuin puolustusvoimat haluaa”. Ilmavoimien lähtökohta on, että uusia hävittäjiä hankitaan 64 kappaletta, kuten nykyisiä Hornetejakin on, ja Suomi on myös pyytänyt valmistajilta tarjousta 64:stä monitoimihävittäjästä.

Valtioneuvoston puolustusselonteossa puolestaan linjataan, että Hornet-kaluston suorituskyky ”korvataan täysimääräisesti”.

Puoluejohtajista vain vasemmistoliiton Li Andersson on samaa mieltä vaalikoneen väitteen kanssa eli katsoo, että uusia hävittäjiä voidaan ostaa vähemmän kuin puolustusvoimat haluaa.

”Vanhentuvaa kalustoa voidaan korvata, mutta hävittäjien määrää ja hintaa pitää arvioida kriittisesti. Hävittäjähankinnan kokonaissumma voi nousta jopa kaksinkertaiseksi esitetystä 7–10 miljardin eurosta, kun huomioidaan hankintahinnan lisäksi käyttö- ja elinkaarikustannukset. Siksi todellinen tarve pitää arvioida erittäin tarkkaan niin määrän kuin hankintahinnankin osalta”, Andersson perustelee vaalikoneessa.

Vasemmistoliitto on toistuvasti tuonut kriittisen näkemyksensä esiin HX-keskustelussa. LUE LISÄÄ: Ilmavoimat haluaa 64 hävittäjää – Li Andersson kyseenalaistaa HBL:ssä: HX-hankintaa ei pidä mitoittaa hyökkäyssotaan

Neutraalisti väittämään suhtautuvat Rinne, Haavisto, Halla-aho ja Paavo Väyrynen (tl).

Sdp:n Rinne toteaa, että puolueet ovat puolustuspoliittisessa selonteossa sitoutuneet siihen, että suorituskyky korvataan täysimääräisesti hävittäjähankinnassa.

”Suomella tulee olla uskottava oma puolustus myös tulevaisuudessa. Hävittäjähankinnoissa ei ole kyse vain koneiden määrästä, vaan kokonaisratkaisusta. Hävittäjien tarkka määrä päätetään ensi vaalikaudella”, Rinne linjaa.

Myös perussuomalaisten Halla-aho muistuttaa sitoumuksesta ja huomauttaa, että se koskee myös hankinnan noin 7–10 miljardin euron hintahaarukkaa.

”Hankittavien koneiden tarkka määrä päätetään myöhemmin. Lähtökohtaisesti se on ’n. 64’.”

Pekka Haaviston mielestä ”hävittäjien lukumäärästä pyritään nyt tekemään jonkinlaista opinkappaletta”.

”Se ei ole järkevää. Hävittäjähankintoihin on suunniteltu käytettäväksi 7–10 miljardia euroa, ja tästä vallitsee laaja poliittinen yhteisymmärrys.”

”On kuitenkin ennenaikaista sanoa, millaisilla koneilla, miten varustetuilla ja täsmälleen monellako koneella tuo korvaaminen tapahtuu. Lukumäärän sijaan on tarkasteltava puolustuskykyä kokonaisuutena. Vaihtoehdot on syytä pitää avoimina, koska myös tekninen kehitys menee hyvin nopeasti eteenpäin. Päättäjien on tärkeää säilyttää myös hävittäjäkaupoissa harkintavalta loppuun saakka”, Haavisto jatkaa.

Tähtiliikkeen Väyrynen haluaisi selvittää mahdollisuudet pidentää nykyisten Hornet-hävittäjien elinkaarta.

”Suomi voisi harkita samankaltaista ratkaisua, johon Sveitsi on päätynyt. Sveitsillä on meneillään tarjouskilpailu, jossa sillä on samat hävittäjäehdokkaat kuin Suomella. Osana omaa hanketta siellä jatketaan nykyisten Hornet-hävittäjien elinkaarta. Samaan on päätynyt tiettävästi Kanada. Suomi voisi jatkaa nykyisten hävittäjien elinkaarta noin kymmenellä vuodella”, Väyrynen esittää.

Hänen mukaansa säästöillä voisi ”tulla mahdolliseksi hankkia ulkomailta käytettyjä Hornet-hävittäjiä” ja näin kasvattaa hävittäjien kokonaismäärää ”tuntuvasti nykyistä suuremmaksi”. Ilmavoimat on kuitenkin kertonut, etteivät sen resurssit riittäisi juuri nykyistä suuremman laivaston ylläpitämiseen ja käyttämiseen, ja toisaalta, että Hornetien käyttöiän pidentäminen ei ole kannattavaa.

LUE MYÖS: Kenraali Puranen: Tämän takia Suomi tarvitsee juuri 64 hävittäjää

Kristillisdemokraattien Sari Essayah on väittämästä eri mieltä ja loput puheenjohtajista täysin eri mieltä.

”Suomen puolustuskyky on turvattava kaikissa tilanteissa. Keskusta on sitoutunut tällä kaudella laaditun puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti korvaamaan täysimääräisesti ilmavoimien suorituskyvyn”, vastaa keskustan Juha Sipilä.

”Koko maan puolustaminen ja ilmatilan valvonta on keskeinen osa uskottavaa maanpuolustusta. Siitä ei voi tinkiä. Asiantuntijoiden arvio on että tehtävästä huolehtiminen edellyttää noin nykyistä konemäärää eli 64. Kokoomus on sitoutunut tähän ratkaisuun”, Petteri Orpo perustelee.

”Ei missään nimessä vähempää kuin 64. Mieluummin lisätään hävittäjien määrä myöhemmin 2030-luvulla sataan”, Sampo Terho toistaa puolueensa näkemystä.

Sari Essayah perustelee eriävää mielipidettään toteamalla, että lukumäärän 64 taustalla on nykyisen ilmapuolustusvalmiuden ja suorituskyvyn ylläpito ja lennosto- ja huolto-organisaatioiden rakenne, minkä lisäksi turvallisuusympäristö on ”muuttunut jopa aiempaa haasteellisemmaksi”.

Alman vaalikone nyt auki – Etsi ehdokkaasi tästä linkistä

LUE MYÖS:

Suomen hävittäjähankinta: ”Entä jos ostettaisiin vain 47? Tämä ei ollut vitsi

Hallituksen riveistä sivallus hävittäjäkauppaa arvostelleelle Li Anderssonille: ”Tässä on se suurin harha”

Jussi Niinistö: Hävittäjien määrällä ja tyypillä spekulointi turhaa – voi vaarantaa koko prosessin