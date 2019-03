Virossa kriisikokous – aiheena Suomi: ”Suomalaisturisti on muuttunut oleellisesti”

Tallinnassa pidettiin äskettäin kriisikokous, jonka aiheena olivat suomalaiset, Kauppalehti kertoo.

Viime viikon kriisikokouksessa Tallinnassa olivat läsnä lähes kaikki ne tahot, jotka tekevät matkailumarkkinointia Virosta: Viron valtion ja Tallinnan kaupungin matkailutoimistot, Viron matkailuyritysten liitto, Viron hotelli- ja ravintolaliitto, Tallinnan satama, laivayhtiöt…

Agendalla oli Suomi. Suomi pysyy Viron matkailun päämarkkinana, mutta suomalaisten into hypätä Tallinnan-laivaan ja etenkin yöpyä Virossa on väljähtänyt viimeisen parin vuoden aikana dramaattisella tavalla.

Jotain pitäisi tehdä, markkinointia pitäisi lisätä – mutta ennen sitä pitäisi selvittää, miksi niin moni suomalainen on alkanut karsastaa Viroa. Siitä ei Virossa, eikä Suomessakaan, ole yksimielisyyttä.

Eikä siitäkään, millaiset suomalaiset Virossa loppujen lopuksi käyvät tai haluaisivat käydä. Visit Tallinnan Suomen-markkinan vastaava Mall Oja kertoo, että suomalaismatkailijan profiilia on tutkittu viimeksi vuonna 2014.

Nyt luvassa on uusi profiilikartoitus.

”Suomalaisturisti on muuttunut oleellisesti. Hän ostaa Tallinnassa entistä vähemmän, sillä matkailijoiden keski-ikä on putoamassa eivätkä nuoret juuri enää arvosta shoppaamista. Suomalaiselle on Tallinnassa tärkeää nyt se, mitä uutta nähtävää ja koettavaa siellä on.”

LUE MYÖS: ”Ei minullakaan ole sellaiseen varaa” – Tallinnan turismijohtaja kauhistelee 9€ oluttuoppia suomalaislehdessä

Suomalaisten hotelliyöt Virossa vähenivät viime vuonna kymmenyksellä edellisvuodesta. Tämä vuosi alkoi vielä murheellisemmin. Tammikuussa 2019 Viron hotelleissa nukkui 19 prosenttia vähemmän suomalaisia kuin tammikuussa 2018. Voidaan puhua romahduksesta.

Viime kesäkään ei ollut Tallinnassa totutun kaltainen Suomi-kesä, sillä Suomen tilastokeskuksen mukaan suomalaisten risteilyt Tallinnaan vähenivät kesäkuukausina peräti 37 prosenttia.

Ainakin osa suomalaiskadosta selittyy Viron omilla virheillä markkinoinnissa, eli sillä, että Viro ajoi Suomeen suuntautuvan matkailumarkkinoinnin lähes täydellisesti alas. Operaatio huipentui Viron matkailunedistämiskeskuksen Helsingin-toimiston sulkemiseen loppuvuonna 2017.

Nyt näiden päätösten jälkiä aletaan korjata, tai niin viimeviikkoisessa kriisikokouksessa ainakin sovittiin. Viron matkailunedistämiskeskus lupasi muun muassa pestata kaksi matkailualan ammattilaista markkinoimaan Viroa Suomessa.

Lue laajempi juttu Kauppalehden verkkosivuilta.

LUE MYÖS:

Viro nostaa alkoholiveroa – A. Le Coqin johtaja hermostui: Hallitus valehteli Suomesta

Viro nosti olutveroa 70% – Suomalaiset hakevat joka kolmannen tölkin nyt Latviasta tai kauempaa