MOT selvitti karkotuksia: Kolmasosa seksuaalirikokseen syyllistyneistä sai jäädä Suomeen

Ylen MOT on käynyt läpi kaikki viime vuonna tehdyt päätökset, joissa esitettiin rikokseen syyllistyneen ulkomaan kansalaisen karkottamista.

Ylen mukaan Maahanmuuttovirasto määräsi 152:sta karkotettavaksi esitetystä ulkomaalaisesta 84 karkotettavaksi, mutta loput 68 saivat jäädä Suomeen toistaiseksi. Viime vuonna Maahanmuuttovirasto käsitteli Ylen mukaan 37 tapausta, joissa karkotettavaksi esitettävä oli syyllistynyt vähintään yhteen seksuaalirikokseen. 25 henkilöä karkotettiin, loput 12 henkilöä saivat jäädä Suomeen.

MOT:n selvityksen mukaan seksuaalirikoksiin syyllistyneiden karkotuksen esti useissa tapauksissa tilanne tuomitun kotimaassa. Ketään ei lain mukaan saa palauttaa maahan, jossa henkilö voi joutua kuolemanvaaraan tai vainon kohteeksi, eikä pakolaista ei saa karkottaa valtioon, jossa hän on edelleen suojelun tarpeessa. Myös tuomitun elämäntilanteet ja olosuhteet Suomessa voivat vaikuttaa päätökseen.

Rikosperusteinen karkotuspäätös voidaan lain mukaan tehdä kahdessa tapauksessa: jos henkilö on syyllistynyt rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta tai hän on syyllistynyt useaan rikokseen.

Sipilän hallitus julkisti helmikuussa seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan keskittyvän toimenpideohjelman. Siinä on seuraava kohta:

”Selvitetään ja valmistellaan ulkomaalaislakiin tarvittavat muutokset, joiden nojalla kansainvälisen suojelun asema voidaan poistaa henkilöltä, joka on syyllistynyt törkeään rikokseen saatuaan kansainvälisen suojelun aseman Suomessa. Jos henkilöllä on palautuskielto (turvaton kotimaa), hän jäisi Suomeen väliaikaisella oleskeluluvalla. Jos palautuskieltoa ei ole, henkilö karkotettaisiin.”

