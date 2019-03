”Hurja tilanne!” – Vihreät taistelee tosissaan kolmospaikasta HS-gallupissa

Helsingin Sanomien tänään keskiviikkona julkaistussa puolueiden kannatuskyselyssä vihreät on noussut jo hyvin lähelle kolmanneksi suurimman puolueen paikkaa.

Gallupissa sdp jatkaa ykkösenä 21 prosentin kannatuksella. Kokoomus on toisena 18,1 prosentilla, laskua on tullut 0,5 prosenttiyksikköä.

Kolmostilalla on niukin naukin keskusta, jonka kannatus on laskenut 0,4 prosenttiyksikköä 14,3 prosenttiin. Vihreät on neljäs tasan 14 prosentilla. Vihreiden kannatus on noussut saman verran kuin keskustan on laskenut. Perussuomalaisten nousutrendi on taittunut ja kannatus on HS-gallupissa 11,1 prosenttia.

”Sdp vakaa 21%, kokoomus (18%) ja keskusta (14%) pienessä luisussa, vihreät (14%) iskuetäisyydellä keskustasta, PS:n (11%) nousutrendi taittunut”, tiivistää viestintäyhtiö Ellun Kanojen tutkimusjohtaja Jukka Manninen.

”Hurja tilanne! Vihreät ovat 0,3 [prosenttiyksikön] päässä kolmanneksi suurimman puolueen paikasta!”, iloitsee vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar Twitterissä.

”Kannatuksemme on noussut 14 prosenttiin, tästä on hyvä jatkaa vaalityöhön”, myhäilee vihreiden kansanedustaja Olli-Poika Parviainen.

Sdp:n ja kokoomuksen ero on HS-gallupissa noin kolme prosenttiyksikköä. Se on vähemmän kuin Ylen edellisessä mittauksessa, jossa kokoomus sai 16,2 prosentin kannatuksen ja ero sdp:hen oli revennyt noin viiteen prosenttiyksikköön. Alman gallupissa kahden suurimman välinen ero oli samaa luokkaa kuin nyt HS-gallupissa.

HS:n gallup on tehty 18.2.–15.3. Juha Sipilän hallitus erosi perjantaina 8. maaliskuuta. Ylen gallupin haastattelut oli tehty 6.2.–5.3. Alman gallupin haastattelut puolestaan tehtiin 18.2–3.3.

