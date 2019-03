Ministerit: ”Tämä ilmiö on kitkettävä Suomesta” – Huolestuttava havainto myös poliisin perheväkivaltakeikoista

Toimitusministeristön ministerit Annika Saarikko (kesk) ja Kai Mykkänen (kok) ottavat yhteisessä Puheenvuoro-blogissaan voimakkaasti kantaa lähisuhdeväkivallan tilanteeseen Suomessa.

”Muuten turvallisen yhteiskuntamme musta piste löytyy perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilastoista. Parisuhteessa olevista naisista lähes joka kolmas on kokenut väkivaltaa entisen tai nykyisen kumppanin taholta. EU-maiden vertailussa suomalaiset naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa toiseksi eniten. Tämä ilmiö on yhteiskunnastamme kitkettävä”, kirjoittavat perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko ja sisäministeri Mykkänen.

Suomessa tuli vuonna 2015 voimaan Istanbulin sopimus, joka velvoittaa valtioita ehkäisemään ja torjumaan perheväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ministerit muistuttavat, että sopimuksen toimeenpanosuunnitelmassa on yli 40 eri toimenpidettä, muun muassa turvakotien rahoitusta on jo kasvatettu.

Ministerit korostavat, että lähisuhdeväkivalta on viety yleisen syytteen alaiseksi, eikä esimerkiksi sovittelua saa käyttää keinona välttää syyte. Ministereiden mielestä poliisin hälytyskeikoista paljastuva ilmiö on huolestuttava.

”Lähisuhteessa tapahtunut lieväkin pahoinpitely on aina virallisen syytteen alainen rikos riippumatta rikoksen tekopaikasta tai tekomuodosta. Tässä valossa on huolestuttavaa, että viime vuonna vain noin viidennes poliisin perheväkivaltaan liittyvistä hälytyskeikoista johti syytteeseen asti. Poliisin tehtävänä on ennalta estää, paljastaa ja selvittää tietoonsa tulleet rikokset ja saattaa ne syyteharkintaan myös silloin, kun asianomistaja ei itse kykene tekemään rikosilmoitusta. Vuodelle 2019 on poliisin ennalta estävässä strategiassa nostettu yhdeksi kärkiteemaksi lähisuhdeväkivallan ehkäisy, ja ilmiöön puuttuminen on myös lisätty Poliisihallituksen tulostavoitteisiin tälle vuodelle”, Saarikko ja Mykkänen kirjoittavat.

Ministereiden mielestä yhteiskunnassa on opittava tunnistamaan lähisuhdeväkivallan merkit.

”Lähisuhdeväkivallan kanssa tekemisiin joutuvat esimerkiksi taksinkuljettajat, kun moni turvakotiin pakeneva turvautuu taksin apuun kotoa paetessaan. On tärkeää, että taksinkuljettaja tunnistaa tällaisen tilanteen ja osaa toimia oikein”, ministerit kirjoittavat.

