”Nopeampi hoitoon pääsy 1 500 000 suomalaiselle” – Kokoomus: Tämä sote-ongelma korjattava heti

Kokoomus on julkistanut sote-linjauksensa. Kuten puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo jo viime viikolla linjasi, kokoomus haluaa kehittää nykyjärjestelmää nykyisten kuntien ja alueiden varaan.

Kokoomus painottaa linjauksessaan nopeampaa hoitoon pääsyä. Valinnanvapaus mahdollistaisi puolueen mukaan esimerkiksi 1,5 miljoonalle eläkeläiselle nopeamman pääsyn hoitoon.

Hoitoon pääsy ja palvelusetelin käytön lisääminen ovat kokoomuksen listalla heti toteutettavia uudistuksia.

”Väestö ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa. Suomalaisille tilanne näyttäytyy yleisesti niin, että terveyskeskukseen ei pääse”, puolue toteaa.

”Jonoissa tai katkeilevissa palveluketjuissa ei kukaan parane. Hoidon ja hoivan pitkittynyt odottaminen tai palveluista toiseen pompottelu ainoastaan lisää kokonaiskustannuksia ja inhimillistä taakkaa”, linjauksessa sanotaan.

Kun moni muu eduskuntapuolue puhuu soten kohdalla ”leveimmistä hartioista”, joilla tarkoitetaan kuntia suurempia järjestäjätahoja, kokoomus puhuu nyt määräajoista ja kriteereistä.

”Tarvitsemme sote-palveluille vahvemmin määritellyt kansalliset tavoitteet, määräajat ja kriteerit. Kunnilla ja kaupungeilla on parhaimmat edellytykset hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen lisäämiseen ja varhaiseen puuttumiseen”, linjauksessa sanotaan.

Uutta hallintotasoa ja veroa kokoomus vastustaa.

”On myös tärkeää, että pystymme torjumaan uuden verotason, maakuntaveron. Se johtaisi kovin todennäköisesti suomalaisten verotuksen kiristämiseen”, sanoo puolueen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen tiedotteessa.

Kokoomus haluaa nyt kiristää hoitotakuuta. Kun nykyisin hoitoon pääsee hoidon tarpeen arvioinnista kolmessa kuukaudessa, kokoomus kiristäisi määräajan yhteen kuukauteen. Suun terveydenhoitoon tulisi puolueen mielestä päästä kolmessa kuukaudessa. Kaikki kokoomuksen tavoittelemat hoitotakuun linjaukset näet jutun kuvasta.

Kokoomus: Palvelusetelin tarjoamiseen pakko

Kokoomus puhuu edelleen myös valinnanvapauden puolesta, mutta Sipilän hallituksen mukana kaatuneen sote-mallin suoran valinnan palvelut eivät ole enää esillä.

”Oikeus valintaan tarjoaa mahdollisuuden nopeampaan hoitoon pääsyyn esimerkiksi 1,5 miljoonalle eläkeläiselle. Heistä liian moni on viime vuosina joutunut odottamaan tarvitsemaansa hoitoa. Sama tilanne on monella lapsiperheellä tai työttömillä, joilla ei ole erillistä sairausvakuutusta tai työterveyshuoltoa, eivätkä he hakeudu riittävästi esimerkiksi suunterveydenhuollonpalveluihin”, kokoomus toteaa.

Kokoomuksen mukaan valinnanvapautta käytetään jo esimerkiksi potilasdirektiivin, palvelusetelilainsäädännön ja terveydenhuoltolain kautta. Käytäntöjä pitäisi puolueen mukaan kuitenkin yhtenäistää.

”Valintamahdollisuuksien vahvistaminen toteutetaan palvelusetelijärjestelmää kehittämällä ja laajasti hyödyntämällä. Palvelusetelien tarjoamisesta tehdään lainsäädännöllä velvoittavaa”, kokoomus linjaa.

”Lisäksi palveluita tarvitseville on aina tarjottava palvelusetelin avulla mahdollisuus valita muu palvelua tuottava taho, jos hänelle ei pystytä tarjoamaan palvelua hoitotakuun ja palvelulupausten määrittämässä ajassa. Vanhus- ja vammaispalveluissa hyödynnetään myös henkilökohtaista budjettia”, puolue jatkaa.

Kokoomus linjaa myös, että jatkossakin julkinen sektori kantaa vastuun palveluiden järjestämisestä. Kokoomus myös tehostaisi valvontaa.

”Ihmisen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista valvomaan tarvitaan vahva valvontajärjestelmä. Sote-palvelujen valvonnan tulee olla yksissä käsissä. Tämä edellyttää Valviran ja aluehallintovirastojen sote-toimen yhdistämistä yhdeksi valtakunnalliseksi sote-sektorin lupa- ja valvontavirastoksi”, puolue linjaa.

