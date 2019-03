”On se kumma, että tuotteet tehdään hajoamaan” – Kansanedustaja ilahtui: Koko EU haluaa puuttua ”suunniteltuun vanhenemiseen”

Kansanedustaja ja vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen pitää hyvänä EU:n hanketta, jolla halutaan puuttua koko EU:n tasolla niin sanottuun suunniteltuun vanhenemiseen.

Suunnitellulla vanhenemisella tarkoitetaan sitä, että tuotteen valmistaja suunnittelee tuotteen niin, että se menee ennakkoon suunnitellulla tavalla rikki ennen kuin kuluttaja on käyttänyt tuotteen loppuun. Tavoitteena on usein se, että kuluttaja ostaisi uuden tuotteen nopeammin.

Asia nousi esille tänään torstaina eurovaalitentissä, jonka järjestivät Eurooppalainen Suomi ry, sosiaalialan kattojärjestö SOSTE sekä Uusi Suomi.

Paneelissa käytiin läpi EU:hun liittyviä väittämiä ja kysyttiin, ovatko ne totta vai tarua. Yksi väittämistä oli se, että EU-direktiivi on kieltänyt liian tehokkaat pölynimurit.

Väite on totta siinä mielessä, että direktiivin tarkoituksena on vähentää sähkönkulutusta – ei niinkään pölynimureiden tehokkuutta.

Väittämän yhteydessä todettiin suurimman tuhlauksen olevan sitä, että koneet hajoavat ennenaikaisesti ja päätyvät sitten kierrätykseen ja romutettavaksi.



Sarkkinen huomautti, että sanavalinnoilla on väliä, kun EU:n päätöksistä kerrotaan.

”Voi sanoa, että EU kieltää sähkösyöpöt pölynimurit eikä liian tehokkaat”, Sarkkinen huomautti.

EU:ssa on valmisteilla asetus, jolla kodinkoneiden vähimmäiskestoikää pyritään nostamaan nykyisestä. Euroopan parlamentti on antanut asiasta päätöslauselman, jossa vaaditaan Euroopan komissiolta, EU-mailta ja tavaroiden valmistajilta toimia, joilla pidennetään tuotteiden käyttöikää ja puututaan erityisesti tavaroiden ja ohjelmistojen tarkoituksellisiin lyhyisiin käyttöikiin.

Parlamentti on linjannut, että esimerkiksi EU:n laajuinen määritelmä “suunnitellusta vanhenemisesta” tulisi ottaa käyttöön. Tarkoituksena on esimerkiksi, että paristoja tai akkuja ei enää turvallisuusnäkökohtien niin salliessa liimattaisi tuotteisiin kiinni.

”Ennenaikaisen hajoamisen estäminen on erittäin tärkeä asia. Kansalaiset puhuvat, että on se kumma, että tuotteet tehdään hajoamaan. Jos tämä etenee EU:ssa, se on kyllä erittäin hyvä asia”, Sarkkinen kehaisi paneelissa tänään.

