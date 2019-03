Tämä sai ay-liikkeen takajaloilleen – Kokoomus veisi liitoilta sopimisen yksinoikeuden

Kokoomus lähtee eduskuntavaaleihin pitäen kiinni työehtojen paikallisen sopimisen laajentamisesta niin sanottujen luottamusvaltuutettujen avulla. Ay-liike vastustaa Suomen Yrittäjien ajamaa uudistusta tiukasti ja kokoomuksen kanta aiheutti riitelyä myös Sipilän hallituksessa.

Luottamusvaltuutettu on mukana kokoomuksen päivitetyllä yrittäjyystavoitteiden listalla, joka julkaistiin torstaina. Listan ensimmäinen tavoite on edistää reilua paikallista sopimista.

”Kun luottamus on kunnossa, yrittäjä ja työntekijä ovat samalla puolella. Paikallista sopimista on laajennettava ja sopiminen on mahdollistettava myös liittoon kuulumattoman luottamusvaltuutetun johdolla tehtäväksi. Luottamusvaltuutetulla on oltava tuki ja osaaminen paikalliseen sopimiseen saatavilla”, kokoomus linjaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tavannut yrittäjiä kiertueellaan. Tavoitetta luottamusvaltuutetusta perustellaan sillä, että yrittäjäkiertueen perusteella ”julkisessa keskustelussa lietsottua vastakkainasettelua ei tunnistettu omalla työpaikalla, vaan samassa veneessä olemisen henki oli vahva yrityksissä”.

”Paikallisen yrityskohtaisen sopimisen laajentamista kaikkiin yrityksiin reiluin ehdoin pidettiin tästä syystä tärkeänä”, Kalle Jokinen ja Eero Lehti perustelevat.

Suomen Yrittäjät ajaa paikallisen sopimisen laajentamista järjestäytymättömiin yrityksiin, koska sen jäsenyrityksistä suuri osa on järjestäytymättömiä. Ay-liike taas vastustaa hanketta, koska Yrittäjien aloite veisi liittoihin kuuluvilta luottamusmiehiltä yksinoikeuden edustaa henkilöstöä työehtosopimusneuvotteluissa.

”AY-liikkeelle tämä ei sovi, koska siellä pelätään oman vallan menetystä. Olisi kuitenkin nähtävä metsä puilta. YTK:n jäsenmäärä kasvaa koko ajan. Erityisesti nuoret liittyvät ammattiliiton sijasta yksityiseen työttömyyskassaan. Kansa on siis jo äänestänyt jaloillaan”, kokoomuksen Arto Satonen on taannoin vastannut liitoille.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tuki Yrittäjien aloitetta irtisanomislain kärjistettyä työmarkkinatilanteen syksyllä 2018. Orpo totesi tuolloin, että Yrittäjien ehdotus voisi olla ”avain” syntyneeseen umpisolmuun.

”Se on korvaava ja varmasti yhtä vaikuttava työllisyystoimi kuin nyt eduskuntaan etenevä lakiesitys. Jos sille löytyisi laajempaa tukea, siinä olisi ratkaisun avain”, Orpo sanoi Kauppalehdelle.

Hallituskumppaneita puolestaan turhautti kokoomuksen nojautuminen Yrittäjien kantaan, kun työaikalain uudistaminen karahti yrittäjäjärjestön vaatimukseen aiemmin samana vuonna.

