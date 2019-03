Brexit-tilanne juuri nyt: ”29.3.2019 Britannia poistuu kaikista kartoista ja tiedotuksista”

Ison-Britannian EU-ero toteutunee niin sanottuna kovana brexitinä ensi viikon perjantaina, arvioivat toimitusministeristön työministeri, Sinisten varapuheenjohtaja Jari Lindström ja perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho Eurooppalainen Suomi ry:n ja Uuden Suomen eurovaalitentissä torstaina. Pääosa eduskuntapuolueita edustaneista poliitikoista uskoi, että eron ehdoista päästään sopimukseen.

Paneelissa kuultiin myös arvio läheltä EU:n päätöksenteon ydintä, sillä paikalla oli kokoomuksen eurovaaliehdokkaan ja puoluevaltuuston puheenjohtajan ominaisuudessa Aura Salla, joka työskentelee EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin neuvonantajatiimissä. Salla jää vaalilomalle tehtävästään huhtikuussa ennen toukokuun eurovaaleja.

Hän kertoi, mikä on komission brexit-näkemys juuri nyt, ennen kuin Eurooppa-neuvosto kokoontuu torstai-iltana päättämään Britannian pyytämästä lisäajasta.

”Fakta on se, että Britannia lähtee 29. päivä [maaliskuuta], jos ei päästä neuvottelutulokseen siitä teknisestä lisäajasta, mitä May on nyt pyytänyt. Meillä komissiossa on selkeä linja siitä, että heidän pitää lähteä 23.5. mennessä. Neuvoston puolella ollaan valmiita siihen kesäkuuhunkin”, Salla totesi.

Hänen mukaansa Britannian tilanne ”ei voi jäädä enää roikkumaan ilmaan”.

”Komissiossa eletään edelleen niin, että 29. päivä Britannia poistuu kaikista kartoista ja tiedotuksista, ennen kuin kaikki muut jäsenmaat yksimielisesti muuta päättävät.”

LUE MYÖS: EU:sta lupaus: Saatte lykkäyksen, Britannia – jos hyväksytte sopimuksen

Salla ilmoitti olevansa hieman eri mieltä ajatuksesta, että brexit-tilanne olisi vain Britannian sisäpolitiikkaa.

”Se oli Britannian sisäpolitiikkaa siinä vaiheessa kun he päättivät erota, nyt se on mitä suurimmissa määrin meidän EU-maiden politiikkaa. Jos tekninen lisäaika tulee, pitää olla selkeä [tieto] siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu. ”

Ministeri Lindström uskoi kovan brexitin toteutumiseen.

”Kävin vastikään Britanniassa ja tapasin siellä muun muassa lordi Callananin, joka vastaa brexit-järjestelyistä sisäisesti siellä. Kaikilta niiltä ihmisiltä, joita me tavattiin, tuli samanlainen viesti: he kertoivat meille tarinaa, jossa he uskottelivat meille, että EU antaa periksi. Minun on hirveän vaikeaa uskoa tällaista. He itselleen selittävät tätä näin”, Lindström sanoi.

”Lähtökohta on se, että Britannia on kansanäänestyksessä kertonut kantansa, sitä pitää kunnioittaa ja Britannia tulee eroamaan perjantaina.”

Myös Jussi Halla-aho uskoi, että Britannia joutuu hyväksymään väistämättömän.

”Näin minä olen arvellut siitä lähtien, kun brexit-kansanäänestys pidettiin. Tässä erosopimuksessa, jota on yritetty runnoa läpi, ei ole kauhean montaa ongelmallista kohtaa, mutta ne ongelmalliset kohdat ovat laadultaan sellaisia, että siinä yritetään neliöidä ympyrää tai ympyröidä neliötä. Ne minimivaatimukset EU:n puolelta ja Britannian puolelta eivät yksinkertaisesti ole yhteen sovitettavissa.”

”May on ymmärtääkseni pelannut tässä aikaa ja luottanut siihen, että hän saa riittävän suuren määrän Britannian parlamentin jäseniä panikoimaan, kun eropäivä tulee lähemmäksi, mutta se ei nyt näytä toimivan. Lyhyt lykkäys EU-eroon ei ratkaise tätä ongelmaa millään tavalla, vaan se ainoastaan pitkittäisi tätä pattitilannetta. Pitäisin todennäköisimpänä, että tämä tilanne hyväksytään, Britannia eroaa, ja sen jälkeen kun ei ole muuta vaihtoehtoa, aletaan etsiä käytännöllisiä ratkaisuja.”

Eurooppa-neuvoston on päätettävä Britannian pyytämästä pidennyksestä yksimielisesti. Moni keskustelijoista uskoi, että lisäaika myönnetään ja sopu ehdoista lopulta löytyy.

”Vastasin ei. Jokin aika sitten ajattelin, että se kova brexit toteutuu, mutta nyt näyttää siltä, että sittenkin tässä ollaan valmiita joustamaan. Donald Tuskin puheet ovat olleet sen suuntaisia, että halutaan jollakin tavalla järjestäytyneesti tämä ero tehdä. Se on varmasti sekä Britannian että EU:n ja kaikkien jäsenvaltioiden etu”, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah perusteli vastaustaan kysymykseen kovasta brexitistä.

”Olen taipuvainen ajattelemaan, että tässä on halua, että järki vielä voittaisi ja kova brexit vältetään. On halua EU:ssa ja toivottavasti yhä enemmän Britannian puolella. Sen takia en usko, että ensi perjantaina tapahtuu kovaa brexitiä. Todennäköisimmin tulevan vuorokauden, kahden aikana neuvotellaan vähintäänkin lisäajasta”, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi.

”Lisäaika tuskin on kovin pitkä, ehkä touko–kesäkuuhun. Ei kovaa brexitiä voi täysin poissulkeakaan, koska ei tämä tilanne näytä olevan oikein kenenkään käsissä, valitettavasti.”

Vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen piti sopimuksetonta eroa epätodennäköisenä.

”Jos kova brexit tulisi nyt perjantaina tai ennen kesää, niin kyllä se jonkinlainen omaan jalkaan ampumisen maailmanennätys olisi Britannialta.”

LUE MYÖS:

”Tuotteet tehdään hajoamaan” – Kansanedustaja ilahtui: Koko EU haluaa puuttua ”suunniteltuun vanhenemiseen”

Haudataanko Junckerin suuri suunnitelma? – Essayah, Halla-aho, Kaikkonen ja muut kohtaavat EU-tentissä