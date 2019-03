Kokoomuslaiset innostuivat Lauri Lylyn kannanotosta – ”Samoilla linjoilla kuin kokoomus”

”Koko julkista palvelujärjestelmää ei tarvitse korjata vaan se, mikä vaatii huoltoa”, kirjoittaa Tampereen demaripormestari Lauri Lyly verkkokirjoituksessaan.

Kirjoitukseen ovat innolla tarttuneet kokoomuslaiset, jotka ovat jääneet puoluekentässä yksin kuntapohjaisen sote-uudistusmallinsa kanssa. Kokoomus on hylännyt hallituksessa ajamansa maakuntamallin ja katsoo nyt, että sote-palvelut tulisi uudistaa pohjaten nykyisiin kuntiin ja kuntayhtymiin sekä kuntien jo aloittamiin yhteistyömalleihin. Lue lisää: Petteri Orpo tekee nyt selvän eron valinnanvapauteen ja maakuntiin – ”Emme ole luomassa sellaista mallia”

Lyly vaikuttaa kirjoituksessaan asettuvan tälle kannalle toisin kuin puolueensa sdp.

”Itse en voi olla päätymättä johtopäätökseen, että valtiojohtoisten megareformien aika oli nyt tässä, ainakin tämän kokonaisuuden osalta. Sama takki ei sovi jokaisen alueen hartioille”, Lyly kirjoittaa Tamperelaisessa.

”Kuntapohjainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme on kaikkine haasteineenkin kansainvälisestikin vertaillen toimiva ja kustannustehokas. Sitä on kuntien ja sairaanhoitopiirin toimesta myös koko ajan uudistettu.”

Hän kokoaisi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita suurempiin kokonaisuuksiin hallitusti. Ennen hallintorakennetta on määriteltävä palvelulupaus, Lyly linjaa.

”Vasta sen jälkeen on pohdittava, millaisella rakenteella tähän päästään. Rakenteet voivat olla jokaisella alueella omanlaisensa. Useilla alueilla on jo koottu järjestämisvastuuta suurempiin yksiköihin, esimerkiksi kuntayhtymiin. Tämä omaehtoisen kehitystyön on annettava jatkua nykylainsäädännön puitteissa, ja sitä on syytä tukea.”

Esimerkiksi Pirkanmaalla voi hänen mukaansa syntyä alueen yhteinen ”Pirsote”, jos ongelmia korjataan ”nykyjärjestelmää kehittämällä sekä hyödyntämällä tehtyä hyvää kehittämistyötä”.

Lylyn kanta ei ole siinä mielessä yllätys, että Tampere ja muut suuret kaupungit ovat vetäneet yhteistä sote-linjaa Helsingin kanssa. Kokoomuksen uutta kuntapohjaista mallia puolestaan on pilkallisesti kutsuttu ”Vapaavuoren soteksi”, koska se on hyvin lähellä Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) suurten kaupunkien kanssa tekemiä linjauksia. LUE LISÄÄ: Annika Saarikko: ”Petteri Orpo esitteli Vapaavuoren soten”

Kokoomusministeri Sanni Grahn-Laasonen ottaa Twitterissä ilon irti Lylyn kirjoituksesta.

”Pormestari Lauri Lyly (sdp) samoilla linjoilla kuin kokoomus!”, hän twiittaa.

Lylyn kirjoitusta jakavat myös muun muassa kokoomuksen ministeriryhmän avustajiin kuuluva Juha Kirstilä sekä Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos. Twiitit alla.

Pormestari Lauri Lyly (sdp) samoilla linjoilla kuin kokoomus! ”Itse en voi olla päätymättä johtopäätökseen, että valtiojohtoisten megareformien aika oli nyt tässä, ainakin tämän kokonaisuuden osalta. Sama takki ei sovi jokaisen alueen hartioille.” https://t.co/XBKTffZ1xc — Sanni Grahn-Laasonen (@sannigrahn) March 21, 2019

#Tampere’en kj. Lyly: valtiojohtoisen megareformin sijaan #sote-palveluiden kokoamista suurempiin kokonaisuuksiin jatkettava hallitusti. Ongelmia korjattava nykyjärjestelmää kehittämällä. https://t.co/vUAE7kcXY7 — Juha Kirstilä (@juhkir) March 21, 2019

