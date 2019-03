USA:n laivasto maksoi Super Horneteista alle puolet Suomen kaavailemasta hinnasta: ”Merkittäviä säästöjä veronmaksajille”

Yhdysvaltain laivasto vahvisti tällä viikolla 78:n uuden F/A-18 Super Hornet -torjuntahävittäjän tilauksen siviili-ilmailun puolella vaikeuksiin joutuneelta Boeing-yhtiöltä.

Uudet, kolmanteen valmistuserään kuuluvat Super Hornetit ovat osa laivaston hävittäjäkaluston uusimishanketta, johon kuuluu myös 450:n vanhan Super Hornetin päivitys ja lentoajan pidentäminen 6 000:sta 10 000 tuntiin.

Boeingin tiedotteen mukaan uusi tilaus ajoittuu budjettivuosille 2019-2021 ja se on kokonaisuus, joka säästää laivastolle ”vähintään 395 miljoonaa dollaria (350 miljoonaa euroa) kaupassa, jonka kokonaisarvo on neljä miljardia dollaria (3,5 miljardia euroa).”

Karkeasti laskien yhden koneen hinnaksi tulee 45 miljoonaa euroa, joka on alle puolet siitä, mitä Suomen puolustusvoimat on suunnitellut maksavansa uusista torjuntahävittäjistä. USA:n laivastolle hinta on alhaisempi, koska sillä on ennestään valmiina F-18-koneiden tarvitsema huoltojärjestelmä. Kauppaan ei myöskään kuulu aseita, joten hintavertailu on vaikeaa.

Boeingin ja USA:n laivaston sopimukseen kuuluu myös varaus 36 koneesta, jotka on tarkoitus toimittaa vuosina 2022-2024. Uusien Super Hornetien tilauskanta on nyt 166 kappaletta, jos mukaan lasketaan Kuwaitin tilaamat 28 konetta.

Boeingille tilaus on tärkeä, koska Indonesian hallitus peruutti juuri lähes viiden miljardin dollarin arvoisen, 49:n Boeing 737 Max -matkustajakoneen tilauksen kahden tuoreen lento-onnettomuuden vuoksi.

Super Hornetien kolmas valmistuserä parantaa Boeingin mukaan koneen toimintakykyä tehostamalla sen viestintä- ja verkoistoitumiskykyä, pidentämällä kantomatkaa, pienentämällä tutkapoikkiprofiilia ja päivittämällä ohjaamon laitteistoa.

”Tämä monivuotinen sopimus tuo merkittäviä säästöjä veronmaksajille ja laivastolle”, Boeingin F/A-18 -ohjelman varajohtaja Dan Gillian sanoi tiedotteessa.

Piikki kilpailijalle

Hänen mukaansa tilaus varmistaa Super Hornetien tuotannon kolmeksi vuodeksi, sen sijaan että toimituksista pitäisi neuvotella joka vuosi erikseen.

”Onnittelemme laivastoa siitä, että se on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin ratkaistakseen toimintakykyynsä kohdistuvat haasteet”, Gillian sanoi.

Lausunnon voi tulkita piikiksi Boeingin kilpailijalle Lockheed Martinille, jolla on ollut vaikeuksia pitää yllä uuden, tutkassa näkymättömän F-35-hävittäjän hinta-laatu-suhdetta. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkisesti moittinut F-35:n korkeaa hintaa.

Puolustusministeriö Pentagon ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvaltain ilmavoimat supistaa F-35:n tilausmäärää toistaiseksi 54:stä 48:aan vuosittain. Peruttujen koneiden tilalle ilmavoimat hankkii Boeingin uudistettuja F-15X -hävittäjiä, joiden tulivoima on parempi kuin F-35:llä.

Suomen presidentin Sauli Niinistön USA:n-vierailulla toissa syksynä Trump sanoi lehdistötilaisuudessa, että Suomi on jo päättänyt hankkia Super Horneteja Boeingilta. Niinistö korjasi myöhemmin twitterissä, että hankinta on vielä kesken.

Super Hornet ja F-35 ovat molemmat tarjolla Suomen ilmavoimien uudeksi hävittäjäksi tarjouskilpailussa, joka kestää vielä pari vuotta. Uuden hallituksen on määrä valita vanhojen Hornetien seuraajat vuonna 2021.

