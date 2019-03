Emeritusprofessorin ulostulo: ”Onnellisessa Suomessa huumeiden käyttö on räjähtänyt taivaisiin, kotiväkivalta on Euroopan huipputasoa”

Kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä kommentoi suorin sanoin tutkimuksia, joiden mukaan suomalaiset ovat maailman onnellisimpia. Hän viittaa muun muassa YK:n tuoreeseen onnellisuusraporttiin, jonka mukaan Suomi on toistamiseen maailman onnellisin maa.

Uusikylä huomauttaa blogissaan, ettei onnen määrää ei voi mitata numeroilla, varallisuudella eikä elintasolla.

”Yksilön onnellisuus on sisäinen tila, joka vaihtelee. Onnella tehdään bisnestä, kirjoitetaan oppaita ja pidetään kivoja kursseja maksukykyisille. Maanantaina kuitenkin sama synkkä naama katsoo peilistä”, hän kirjoittaa.

”Suurin vaaramme ei ole onnellisuuslistalla vajoaminen, vaan realismin ja arkijärjen väheneminen. Kun lukutaito heikkenee, heikkenee ajattelukyky ja terve järki katoaa”, Uusikylä jatkaa.

Hän nostaa esiin mielenterveysongelmat, huumeiden käytön ja perheväkivallan.

”Heikkoutta ei saa osoittaa, siksi nuorten, 17-35 vuotiaiden laumat täyttävät isojen kaupunkien terveyskeskuksia saadakseen diagnoosin ja lääkettä; sydän hakkaa, pelottaa, iho on kuiva, tukka lähtee eikä henki kulje. Kun paha olo on lääkitty, normaalielämää voi kestää taas viikon. Sitten ei enää jaksa arkea velvollisuuksineen. Alkaa marina ja voivottelu. Tällainen on se onnellisten Suomi, josta jotkut osaavat rohmuta heikkojen kustannuksella rahaa ja kuvittelevat sen lisäävän omaa onnellisuutta. Se on paha harhaluulo. Hyvällä ihmisellä se lisää syyllisyyden tuntemuksia.”

Uusikylä viittaa psykiatrian professori Kalle Achtén määritelmään. Sen mukaan ”onnellinen on ihminen, jota eivät syyllisyydentunteet paina ja jolla on hyvät ihmissuhteet.”

Uusikylä sanoo, että Suomen suurin ongelma ei ole kansan ”muutosvastarinta,” vaan se, että poliittisilla päätöksillä ”ihmisiltä viedään usko elämään jo lapsena”.

”Onnellisessa Suomessa huumeiden käyttö on räjähtänyt taivaisiin, johtaja tappaa kaverinsa pyssyllä, juoppo puukolla ja rattijuoppo autolla. Kodeissa pätkitään puolisoa turpiin, huoritellaan ja uhkaillaan; kotiväkivalta on Euroopan huipputasoa. Näin me, onnelliset!”

Mielenterveysongelmat nostaa esiin myös vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen. Hän muistuttaa Puheenvuoron blogissaan, että mielenterveyden ongelmat ovat nousseet yleisimmäksi syyksi jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.

”Syy mielenterveysongelmien tilastolliseen lisääntymiseen löytyy varmaankin osittain siitä, että ongelmista puhutaan entistä avoimemmin ja ongelmat osataan tunnistaa. Kuitenkin mielenterveysongelmien lisääntymisen taustalla lienee myös aitoa kehitystä. Meidän tulisikin miettiä, mikä yhteiskunnassamme, kulttuurissamme ja taloudessamme altistaa ihmisiä lisääntyville mielenterveysongelmille? Yksi syy saattaa löytyä joka paikassa esiinnousevasta kilpailu-mentaliteetistä, kasvavista työ-, suoristus- ja ulkonäköpaineista”, hän pohtii.

Lue myös:Alma-tutkimus kertoo suomalaisten onnesta – Tutkija epäilee: ”Ei se ihmiselämä todellisuudessa niin hääviä ole”