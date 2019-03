Vasemmistoliitto esittää uutta hoivayrityksiä koskevaa lakia – Li Andersson: ”Kohtuullista odottaa, että rahat käytetään hyvään hoivaan, ei osinkoihin”

Vasemmistoliitto esittää, että Suomessa säädetään ensi vaalikaudella laki, jolla voidaan puuttua hoivayritysten kohtuuttomiin voittoihin.

”Kun kyse on yhteisiin palveluihin tarkoitetuista meiltä kaikilta kerätyistä verovaroista, on vain kohtuullista ja oikein odottaa että rahat käytetään hyvään hoivaan, ei osinkoihin”, puolueen puheenjohtaja Li Andersson sanoi puheessaan puoluevaltuustolle lauantaina.

Hän nosti puheessaan esiin myös suomalaisen lapsiköyhyyden, jonka tila on Anderssonin mukaan hälyttävä.

”Vaikka Suomi on yksi maailman vauraimmista maista, ja jopa maailman onnellisin maa, on tämä myös maa, jossa eläkeläisiä ja opiskelijoita seisoo leipäjonoissa ja 150 000 lasta elää köyhyydessä. Lapsiperheköyhyyttä on syystä kutsuttu köyhyyden haitallisimmaksi muodoksi. Se myös periytyy sukupolvelta toiselle.”

Lapsiperheköyhyyden ehkäisemiseksi vasemmistoliitto esittää lapsilisien yksinhuoltajalisään 50 euron parannusta. Korotus maksaisi vasemmistoliiton mukaan 77 miljoonaa euroa ja nostaisi 5 200 lasta sekä 1 300 aikuista köyhyydestä.

