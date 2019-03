”Sopimukseton brexit tarkoittaisi välittömiä kolhuja Suomelle”

Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajan Arto Satosen (kok) mukaan sopimuksettoman brexitin todennäköisyys on nyt suurempi kuin koskaan aiemmin. Hän varoittaa samalla, että niin sanottu kova brexit olisi isku Suomen taloudelle ja loisi suurta epävarmuutta.

”Brexit on surullinen näytelmä, jossa lyhytnäköinen populismi on viemässä näköaloja kymmeniltä miljoonilta ihmisiltä. Sopimukseton brexit tarkoittaisi välittömiä kolhuja myös Suomelle. Britannia on meille tärkeä kauppakumppani ja vienti todennäköisesti kutistuisi huomattavasti, jos EU-ero toteutuu ilman sopimusta”, Satonen kommentoi tiedotteessaan.

Suomi vei vuonna 2017 Britanniaan tavaroita 2,7 miljardin euron arvosta ja palveluja 1,4 miljardin arvosta.

Uusi EU-eron takaraja on 12. huhtikuuta, jos Britannian parlamentti hylkää jo neuvotellun erosopimuksen. Jos sopimus hyväksytään, maa saa kaksi kuukautta lisäaikaa ennen eron toteutumista.

Britannian parlamentin alahuone on hylännyt sopimuksen jo kahdesti, joten onnistuminen tällä kertaa näyttää Satosen mukaan epätodennäköiseltä.

”Tällöin Britannia putoaisi hallitsemattomasti EU-sopimusten ulkopuolelle. Britanniassa asuvat EU-kansalaiset ja muualla Euroopassa asuvat britit joutuisivat valtavan epävarmuuden eteen.”

Satosen mukaan ”huonoista vaihtoehdoista paras” olisi se, että parlamentti hyväksyisi erosopimuksen ja saisi vielä kahden kuukauden lisäajan, jossa voitaisiin harkita muitakin vaihtoehtoja.

Satonen sanoo, että Britannia on toistaiseksi kyennyt päättämään vain sen, mitä maa ei halua: se ei halua kovaa brexitiä, se ei halua neuvottelemaansa erosopimusta eikä se halua perua eroilmoitustaan.

"Ero ilman sopimusta olisi shokki"

Myös Nordean päästrategi Jan von Gerich pitää sopimuksetonta brexitiä todennäköisimpänä.

”Theresa May on menettämässä viimeisetkin rippeet uskottavuudestaan. Hän on edelleen vallassa ainoastaan siitä syystä, että konservatiivipuolueessa ei löydy yhteisymmärrystä paremmasta ehdokkaasta. Poliittisesti Mayn asema on heikko, mutta hän on päättänyt viedä brexitin maaliin”, von Gerich kommentoi blogissaan.

Von Gerich arvioi, että Mayn erosopimuksen läpimenoa todennäköisempää on, että EU bluffaa.

”May ehtinee muuttaa vielä pyyntönsä pidempään lisäaikaan ensi viikolla, jos hänen äänestyksensä ei mene läpi. Siltikin ero ilman sopimusta on todellinen riski.Jos EU hyväksyy jatkoajan ensi viikon lopulla, brittiparlamentin pitäisi myös ehtiä käsitellä jatkoaika. Kovan brexitin kannattajat voisivat tässä tapauksessa yrittää viivästyttää käsittelyä perjantai-iltaan, jolloin aika loppuu ja Britannia eroaa ilman sopimusta. Jos taas EU ei hyväksy jatkoaikaa yksimielisesti, Britannia eroaa ilman sopimusta. Eroa ilman sopimusta ei haluta brittiparlamentissa eikä EU:ssa – se voi silti toteutua. Nykyhinnoittelun valossa ero ilman sopimusta olisi shokki niin markkinoille kuin taloudessakin.”

EU-johtajat sopivat torstaina, että Britannia saa lisäaikaa EU-erolleen tietyin ehdoin. Siinä tapauksessa, että Britannian parlamentti hyväksyy erosopimuksen ensi viikolla, EU antaa Britannialle lisäaikaa 22. toukokuuhun saakka eroamisen täytäntöönpanoa varten. Jos brittiparlamentti hylkää erosopimuksen ensi viikolla, brexit-prosessia jatketaan 12. huhtikuuta saakka. Siinä tapauksessa kaikki vaihtoehdot ovat jälleen auki: ero sopimuksella, ilman sopimusta, pitkä lisäaika tai brexitin peruminen. Lue lisää: Aikaisintaan 12.4.2019 – Nyt tulivat uudet brexit-päivämäärät

Tilannetta hämmentävät spekulaatiot Theresa Mayn erosta. Sunday Times uutisoi sunnuntaina, että 11 Mayn hallituksen ministeriä yrittää vakuuttaa Mayn eroamisen tärkeydestä. Pääministerin virka-asunnosta vahvistettiin lehdelle, että viralliset keskustelut Mayn eron aikataulusta ovat alkaneet. Lue tarkemmin: ”Pelkään, että kaikki on ohi” – Lehti: Viralliset keskustelut Britannian pääministerin erosta alkaneet