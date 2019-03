Näkökulma: Sanna Marinille tulossa valtava potti – Tony Halmeen brändintekijä vahvoilla

Sdp ja vihreät ovat ottamassa vaalivoittoa Pirkanmaalla, mikäli ennusteisiin on yhtään uskominen. Vaalipiirin perinteinen kisa sdp:n ja kokoomuksen välillä on näin ollen kääntymässä demareille.

Vaalipiirin kovin nimi on sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin, joka on ollut näyttävästi valtakunnan politiikassa esillä tuurattuaan sdp:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä alkuvuonna 2019.

Marin oli vuoden 2015 eduskuntavaalien äänikuningatar vaalipiirissään ja keräsi lähes 11 000 ääntä. Marin kerännee valtavan äänipotin näissäkin vaaleissa, ja häntä pidetään selvänä ministerinä, jos ja kun sdp hallitukseen astelee. Varsinkin ilmastopolitiikassa profiloitunut Marin on ollut kuitenkin vaitonainen siitä, mikä salkku kiinnostaisi.

Puoluejohdolle onkin viestitty, että Pirkanmaan on saatava oma ministeri, on Pirkanmaan sosialidemokraattien piirin puheenjohtaja Roope Lehto kertonut.

Pirkanmaan muita demarinimiä ovat istuvat kansanedustajat Pia Viitanen, Jukka Gustafsson ja Ilmari Nurminen. Sekä Viitanen että Gustafsson ovat ex-ministereitä, 28-vuotias Nurminen puolestaan on tällä hetkellä eduskunnan nuorin kansanedustaja.

Demareiden viidennelle paikalle ei ole tarjolla selvää nimeä. Mahdollisena läpimenijänä pidetään paljon paikallisessa julkisuudessa esiintyvää Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpea. Hän nousi talvella myös valtakunnalliseen julkisuuteen, kun Sanna Marinia höykytettiin Tampereen hoitajamitoitusäänestyksestä. Loukaskorpi tunnustautui hoitajaselkkauksen ”syypääksi”.

Yksi mahdollinen paikan ottaja voisi myös olla entinen kansanedustaja, liikunnanohjaaja Marko Asell.

Kokoomuksella kova lista – kuka istuvista tippuu?

Sdp:n perinteinen Pirkanmaan taistelupari kokoomus on ennusteissa pitämässä neljä paikkaansa. Kokoomuksen lista on kova ja istuvilla kansanedustajilla on useitakin haastajia.

Istuvat kokoomuslaiset kansanedustajat ovat Sofia Vikman, Pauli Kiuru, Harri Jaskari ja Arto Satonen. Viime vaaleissa Vikman jätti puolueensa miehet taakseen 9500 äänellä.

Todennäköisenä läpimenijänä nähdään valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen, kokoomuksen äänenkannattaja Verkkouutiset kertoo. Ikonen on toiminut myös Tampereen pormestarina. Hän johtaa Tampereen kaupunginvaltuustoa.

Ikosen läpimeno ja ennusteiden pitäminen tarkoittaisi sitä, että joku istuvista kansanedustajista tippuisi eduskunnasta. Kiuru, Jaskari ja Satonen saivat kaikki vuoden 2015 vaaleissa yli 5000 mutta alle 6000 ääntä. Valkeakoskelainen Kiuru ja Sastamalasta kotoisin oleva Satonen kerännevät ääniä omilta alueiltaan. Sen sijaan sekä Jaskari että Ikonen ovat tamperelaisia.

Kokoomuksella on Pirkanmaalla myös muita kiinnostavia ehdokkaita. Verkkouutisten mukaan ex-kansanedustaja Kimmo Sasi tukee veljenpoikansa Ilkka Sasin kampanjaa. Ehdokkaiden joukossa ovat myös Tesoman murhatutkintaa johtanut rikosylikomisario Jari Kinnunen, Stara.fi-viihdejulkaisun päätoimittaja Jocka Träskbäck, yrittäjä Juho Ojares, ex-apulaispormestari ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin puheenjohtaja Leena Kostiainen ja kokoomuksen puoluetoimistolla työskentelevä kaupunginvaltuutettu Jouni Markkanen.

Oras Tynkkynen tekee paluuta

Vihreät on kasvattamassa paikkasaalistaan yhdellä kolmeen paikkaan. Vihreiden Tampereelle painottuva lista on myös tasokas.

Satu Hassi on listan ehdottomasti kokenein, sillä hän on toiminut aiemmin niin puolueensa puheenjohtajana kuin ministerinäkin. Olli-Poika Parviainen nousi eduskuntaan viime vaaleissa ja on nyt eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Paluuta eduskuntaan yrittää Oras Tynkkynen, joka nykyisin työskentelee Sitran vanhempana neuvonantajana. Tynkkynen on myös Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen.

Hyvän äänisaaliin voi saada myös vasta 24-vuotias Tampereen kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Iiris Suomela. Hän on aiemmin toiminut myös Vihreiden nuorten puheenjohtajana. Suomela joutui talvella pienoiseen kohuun todettuaan, että Suomen päästöistä 40 prosenttia tulisi liikenteestä. Suomela korjasi virheensä, mutta joutui silti Ilta-Sanomien kolumnistin, Tekniikan Maailman päätoimittajan Reijo Ruokasen hampaisiin.

Ehdolla on myös viestintätoimisto Ellun Kanoissa työskentelevä Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio, joka kuntavaaleissa 2017 sai enemmän ääniä kuin Olli-Poika Parviainen. Nokialta eduskuntaan yrittää kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Piila Paalanen.

Tony Halmeen taustavaikuttaja, ”Tampereen Trump” yrittää eduskuntaan

Perussuomalaisten paikkamäärä on puolittumassa neljästä kahteen. Kansanedustaja Tiina Elovaara on siirtynyt sinisiin, eikä hänen läpimenoonsa uskota, joten perussuomalaisissa on ehdolla istuvista kansanedustajista vain Sami Savio.

Eduskuntaan yrittävät Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kuntavaaleissa puolueensa listan ykköseksi yltänyt Lassi Kaleva, varakansanedustaja Heikki Luoto ja perussuomalaisten poliittinen suunnittelija, työministeri Jari Lindströmin (sin) ex-erityisavustaja Sakari Puisto.

Mielenkiintoinen hahmo perussuomalaisten listalla on yrittäjä Veikko Vallin. Verkkouutisten mukaan Vallin on mahdollinen läpimenijä.

Vallin puuhasi valtakunnankin politiikassa 2000-luvun alkuvuosina, kun hän toimi Tony Halmeen kampanjapäällikkönä ja brändinrakentajana – ja hetken myös tämän eduskuntavaaliavustajana. Hieman tätä ennen Halme oli toiminut mainoskasvona Vallinin proteiinijuomalle. Vallinista tuli miljonääri tämän myytyä firmansa vuonna 2009.

Kuntavaaleissa ”Tampereen Trumpiksi” kutsuttu Vallin varmisti paikkansa Tampereen kaupunginvaltuustoon. Pian vaalien jälkeen Vallin siirtyi Tampereen Puolesta -ryhmästä perussuomalaisten ryhmään.

Kestosuosikki luopuu, Miss Suomi 1993 on arvoitus

Vaaliennusteet ovat yhtä mieltä siitä, että keskusta on menettämässä yhden paikan näissä vaaleissa. Tamperelaisen kestosuosikin, eduskunnan jättävän Mikko Alatalon äänipotti menee jakoon.

Istuva kansanedustaja Arto Pirttilahti sai viime vaaleissa melkein yhtä paljon ääniä kuin Alatalo, yli 6500. Paikkansa yrittää uusia myös Pertti Hakanen.

Istuvat ovatkin vahvoilla. Keskustassa on Tampereen alueella kuitenkin myös nuorempaa nostetta. Kaupunginvaltuuston jäsen, ex-puoluesihteeri Jouni Ovaska oli viime vaaleissa lähellä läpimenoa, muistuttaa Suomenmaa. Vaalipiireihin perehtynyt ay-ekonomisti Antti Koskela nostaa Ovaskan jopa mahdolliseksi keskustan kärjeksi vaalipiirissä.

Ehdolla ovat myös muun muassa 24-vuotias keskustanuorten puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen Suvi Mäkeläinen sekä Tampereen valtuutetut Vilhartti Hanhilahti, 30, ja Kalle Kiili, 36. Vesilahdelta eduskuntaan yrittää näyttelijä ja maanviljelijä Harri Penttilä.

Täysi arvoitus on, millaiseen äänisaaliiseen yltää vuoden 1993 Miss Suomi Tarja Smura.

Juttu jatkuu ennustetaulukon alla.

Suuttunut kaupantäti ja sankaritenori

Vasemmistoliitolle on ennusteissa tyrkyllä yksi lisäpaikka. Pirkanmaalla puolueen ehdoton nimi on istuva kansanedustaja Anna Kontula. Hänen takanaan ei kuitenkaan spekulaatioissa ole selvää toista suosikkia. Verkkouutiset mainitsee mahdollisena nousijana Tampereen entisen apulaispormestarin Mikko Aaltosen.

Ehdolla on myös luottamusmies ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin valtuuston jäsen Anne Nyman. Hän sai valtakunnallista julkisuutta vuonna 2016 kirjoitettuaan avoimen kirjeen Hesburgerin toimitusjohtajalle ja osallistuttuaan Ylen A-studion Duunarit vastaan porvarit -lähetykseen. ”Paljon tarvitaan, että kaupantäti suuttuu, mutta nyt suuttuu”, lausui Nyman ohjelmassa.

Kuntavaaleissa 2017 Nyman oli Nokian äänikuningatar 531 äänellä.

Kristillisdemokraatit on pitämässä yhden paikkansa, joka mennee istuvalle kansanedustajalle Sari Tanukselle.

Kiinnostava nimi kd:n listalla on oopperalaulaja, ”sankaritenoriksi” kutsuttu Pentti Hietanen. Tamperelaisen mukaan Hietanen lähti viime hetkellä ehdolle ja yllätti samalla itsensäkin.

