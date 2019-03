”Finnkino, levitätte rasistista mainosta” – Kuohunta perussuomalaisten vaalivideon ympärillä jatkuu

Finnkinon tulisi ottaa vastuuta siitä, että se näyttää perussuomalaisten mainosvideota elokuvateattereissa. Näin katsoo vihreiden kansanedustaja Touko Aalto.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho esiintyy videolla, jolla kerrottu fiktiivinen tarina sisältää poliittista väkivaltaa ja mahdollisen murhan. Viime viikon lopulla julkaistu video nousi esille, kun ulkoministeri Timo Soini (sin) joutui sunnuntaina aggressiiviseen välikohtaukseen vaalitilaisuudessa Vantaalla. Soldiers of Odin -takkiin pukeutunut mies yritti käydä Soinin kimppuun.

Finnkino on todennut näyttävänsä kaikkien mainospaikan ostaneiden puolueiden mainontaa teattereissaan, eikä yhtiö suosi mitään puoluetta. LUE LISÄÄ: Perussuomalaisten väkivaltainen video kuohuttaa: Halla-aho ei laita hyllylle – Finnkino ”ei suosi mitään puoluekantaa”

”Finnkino ei voi paeta vastuutaan sillä, että se näyttää kaikkien mainoksia maksaneiden puolueiden mainoksia elokuvateattereissaan. Ulkoministeri Soinin kimppuun yritettiin jo käydä vaalitilaisuudessa. Poliittisen väkivallan uhka leijuu yllämme yhä tummempana pilvenä”, Touko Aalto kirjoittaa Facebookissa.

”Jos jokin puolue lietsoo aktiivisesti vihaan ja jopa poliittiseen väkivaltaan, tätä ei voi hyväksyä ja pitää mainoksena muiden mainosten joukossa”, Aalto jatkaa.

Finnkinon rooliin ottaa kantaa myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän avustaja Juho Orjala.

”Hei Finnkino, vaalityötä tekeviä ehdokkaita pahoinpidellään nyt Suomessa samalla kun te levitätte rasistista ja poliittiseen väkivaltaan yllyttävää mainosta teattereissanne. Vähintä mitä voitte nyt tehdä on vetää mainos pois jo tänään”, Orjala vaatii Twitterissä.

Orjala on jakanut tviittinsä yhteydessä vasemmistoliiton vaaliehdokkaan Suldaan Said Ahmedin tviitin, jossa tämä kertoo joutuneensa pahoinpidellyksi. Said Ahmedin mukaan pahoinpitelyn yhteydessä viitattiin hänen eduskuntavaaliehdokkuuteensa. LUE LISÄÄ: Kansanedustajaehdokas Suldaan Said Ahmed: Minut pahoinpideltiin metroasemalla

Hei @Finnkino_FI , vaalityötä tekeviä ehdokkaita pahoinpidellään nyt Suomessa samalla kun te levitätte rasistista ja poliittiseen väkivaltaan yllyttävää mainosta teattereissanne. Vähintä mitä voitte nyt tehdä on vetää mainos pois jo tänään. https://t.co/0RqV05Z9D0 — Juho Orjala (@juho_orjala) March 25, 2019

Feministinen ja antirasistinen kansalaisjärjestö Fem-R vaatii, että Finnkino ”lopettaa rasistisen perussuomalaisten vaalivideon esittämisen, jossa ruskeita ja mustia ihmisiä rodullistetaan esittämällä heidät väkivaltaisena uhkana Suomen turvallisuudelle”.