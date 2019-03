Suomen hävittäjähankinta: Pekka Haavistolta uusi avaus – Voi rajata USA:n koneet ulkopuolelle

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto haluaa nostaa esille uuden arvo- ja ilmastokysymyksen Suomen hävittäjähankinnassa. Haaviston mukaan Suomen tulee pohtia, voiko hävittäjähankintaa tehdä maasta, joka ei ole mukana Pariisin ilmastosopimuksessa.

”Kun pyydettiin tarjouksia, niin varmaan pyydettiin sellaisilta mailta, jotka kaikki olivat mukana Pariisin [ilmasto-] sopimuksessa. Mutta jos kävisi niin, että joku näistä maista irtautuu Pariisin sopimuksesta, niin onko se oikein, että hävittäjät ostettaisiin sellaisesta maasta? Minusta sitä täytyisi pohtia”, Haavisto sanoo Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen yhteishaastattelussa.

”Olisin hyvin tyytyväinen, jos hankinta tehtäisiin maasta, joka on mukana Pariisin sopimuksessa.”

Käytännössä Haaviston harkintaehto voisi rajoittaa hävittäjien ostamista Yhdysvalloista. Maan presidentti Donald Trump on julistanut Yhdysvaltojen irtautuvan sopimuksesta, joka hänen mukaansa on maan taloudelle haitallinen.

Yhdysvalloista Suomelle on tarjottu Lockheed Martinin F-35- sekä Boeingin F/A 18 Super Hornet -hävittäjiä.

Pariisin sopimuksessa on kuitenkin ehdot, jotka sanelevat, että sopimuksesta pääsee irti aikaisintaan 4. marraskuuta 2020. Tuo päivämäärä Yhdysvaltojen kannalta kriittinen siksi, että maassa järjestetään presidentinvaalit 3. marraskuuta. Trump hakee vaaleissa jatkokautta, mutta demokraatit vastustavat Yhdysvaltojen irtautumista Pariisin sopimuksesta.

Maan 50 osavaltiosta 22 on muodostanut oman ”ilmastoliittouman”, joka on sitoutunut Pariisin sopimuksen tavoitteisiin, vaikka liittovaltio päätäisikin irtautua sopimuksesta. Mukana liittoumassa on myös Maryland, missä Lockheed Martinin pääkonttori sijaitsee. Boeingin pääkonttori sijaitsee Illinois’n osavaltiossa, joka ei ole mukana liittoumassa.

Haavisto tähdentää, että hänen avauksensa on tässä vaiheessa vielä ”pohdiskelua”.

”Yhdysvallathan ei ole vielä lähtenyt Pariisin sopimuksesta. Jos tulisi sellainen hetki, että se lähtisi, niin tämä kysymys varmaan nousisi arvokysymyksenä esiin”, Haavisto toteaa.

”Tätä ei ole kukaan nostanut esiin ja olen oikeastaan sitä ihmetellyt. Ilmastokysymys ei ole yhdentekevä.”

Kun tarjouspyynnöt on jo tehty, niin tässä tehtäisiin viime metreillä poliittista ohjausta. Tähän poliittiseen ohjaukseen olisit siis valmis, jos Yhdysvallat irtautuisi Pariisin sopimuksesta.

”Siihen jouduttaisiin jollakin tavalla. Tai sitten valmistajien pitäisi jollakin tavalla osoittaa, että ilmasto- ja ympäristövastuu siinä [kaupassa ja hankinnassa] toteutuu. Sotateollisuudella on myös oma vastuunsa ilmasto- ja ympäristökysymyksissä”, Haavisto vastaa.

”Lähtökohtaisesti olen koko ajan sanonut, että Suomen puolustuksesta pitää huolehtia. Meidän maa-, ilma-, ja merialueet tarvitsevat valvontaa”, hän painottaa.

Millaista ulkopolitiikkaa hävittäjähankinta on?

”Kyllä siinä jonkinlaista yhteyttä voi ajatella. Esimerkiksi Ruotsin kehitetään yhteistä teollisuutta ja teknologiaa, niin sillä on tietysti merkitystä. En kuitenkaan ajattele niin, että puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa seisoo tai kaatuu hävittäjäkysymyksen mukana. Yhteistyö jatkuu siitä huolimatta, mihin ratkaisuun Suomi päätyy”, Haavisto toteaa.

Muista puolueista vasemmistoliitto on aiemmin pohtinut rajoituksia hävittäjähankinnalle. Puolueen mukaan Suomen ei tulisi ostaa hävittäjää sotaa käyvästä maasta. Vain Ruotsi ei hävittäjäehdokkaiden valmistajamaista ole ollut mittavasti mukana aseellisissa toimissa. Ruotsi ei myöskään ole Naton jäsen.

Suomen hävittäjäehdokkaat ovat seuraavat:

- Boeing F/A-18 Super Hornet (Yhdysvallat)

- Dassault Rafale (Ranska)

- Eurofighter Typhoon (Iso-Britannia, yhteiseurooppalainen)

- Lockheed Martin F-35 (Yhdysvallat)

- Saab Gripen E/F (Ruotsi).

