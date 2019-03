Kokoomusjohtaja puolustaa aktiivimallia Ylellä: ”Nostanut kiistatta työllisyysastetta – meillä on 140 000 uutta työpaikkaa”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoi tänään tiistaina Ylen aamu-tv:n tentissä, että kokoomus ajaa seuraavalla vaalikaudella sosiaaliturvan uudistamista niin, että se kannustaa työn vastaanottamiseen ja purkaa byrokratiaa.

Grahn-Laasoselta kysyttiin, haluaako gallupien kakkosena oleva kokoomus jatkaa kiistanalaisen aktiivimallin linjalla jatkossa. Grahn-Laasonen myönsi, että aktiivimalli on saanut osakseen paljon kritiikkiä.

”Aktiivimallista tiedän, että on perustellusti monia mielipiteitä, mutta se on kiistatta saanut aikaan sen, että Suomessa työllisyysaste on noussut ja meillä on 140 000 uutta työpaikkaa, johon on tarvittu myös vaikeita päätöksiä. On ollut oikea suunta, että työllisyyttä on saatu vahvistettua”, Grahn-Laasonen sanoi.

Tentissä nostettiin esiin se, että kokoomus haluaa ensi vaalikaudella tavoitella 75 prosentin työllisyysastetta ja sitä seuraavalla vaalikaudella jo 80 prosentin työllisyysastetta. Jos ensi vaalikaudella tavoitteeseen ei päästä, joudutaan turvautumaan menoleikkauksiin, sanotaan puolueen vaaliohjelmassa.

Grahn-Laasonen ei suostunut nimeämään, mistä kokoomus leikkaisi.

”Kaikki keinot ja kivet käännetään, ennen kuin siihen joudutaan”, Grahn-Laasonen sanoi ja viittasi siihen, että on itse opetusministerinä joutunut viemään koulutusleikkauksia eteenpäin.

Grahn-Laasonen muistutti, että valtiovarainministeriön virkamiesarvion mukaan 75 prosentin työllisyysaste vaaditaan, jotta nykyiset palvelut voidaan turvata.

Sipilän hallitus on saavuttanut tavoitteensa työllisyysasteen nostamisesta 72 prosenttiin. Tavoitteen saavuttamisessa on auttanut työllisyyspolitiikan ohella hyvä taloussuhdanne.

