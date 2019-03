Sampo Terho epäilee – demarit eivät löydä enemmistöä lupausten tueksi

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho pelkää, että tuleva hallitus hassaa Sipilän hallituksen hyvän taloudellisen perinnön. Häntä huolettaa, että sosialidemokraatit puheenjohtaja Antti Rinteen johdolla lähtevät toteuttamaan velalla "pähkähulluja lupauksiaan".

"Talouden tuhoamiseen me emme osallistu", Terho sanoo ja epäilee, että demareitten voi olla vaikea löytää enemmistöhallitusta toteuttamaan vaalilupauksiaan.

Terho puolustaa sisukkaasti hallituksen toimia, jopa paljon parjattua taksiuudistusta. Hän sanoo, että siitä käytiin kova vääntö ja kansalaispalautetta on tullut paljon, "eilen viimeksi".

Hän sanoo ymmärtävänsä, että uudistus ei kaikkia miellytä. Toisaalta ala on hänen mukaansa valtavassa murroksessa teknologian takia, ja "suurissa uudistuksissa on aina myös oppimistarve".

Terhon mukaan jatkossa käyttäjäkokemukset on syytä huomioida ja uudistusta on hyvä seurata. Hän uskoo kuitenkin, että ajanoloon palveluntarjoajien kasvu hillitsee hintoja.

"Niin ainakin useimmat markkinatalouteen uskovat ihmiset luottavat."

Terho johtaa Sininen tulevaisuus -nimistä puoluetta, joka erkaantui perussuomalaisista Jussi Halla-ahon tultua valituksia perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Perussuomalaisiin jääneet irvailivat tuolloin, että Timo Soini ja muut ministerit halusivat pelastaa ministeripostinsa ja jäivät hillotolpalle perustamalla oma puolueen.

Terhon mielestä perussuomalaisten politiikka on osoittanut oikeaksi kaikki ne pelot, mitä puolueen jättäneet tuolloin aavistelivat: Perussuomalaisista tuli yhden asian liike.

Lisäksi puolueessa on hänen mukaansa "omituista Venäjä-mielisyyttä". Terho viittaa näin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä tulleisiin pakote- ja Krimi -kannanottoihin.

Perussuomalaisten väkivallalla ratsastavaa vaalivideota Terho luonnehtii mauttomaksi ja väkivaltaa ihannoivaksi.

"Ei tarvitse enää kysellä, mitä eroa on perussuomalaisilla ja sinisillä. Ei tuollaista siinä vanhassa perussuomalaisissa olisi kuuna päivänä tuotettu."

Terho kutsuu sinisen tulevaisuuden linjaa "lämminhenkiseksi populismiksi", joka luottaa yksilöön ja nojaa länsimaisiin vapauksiin.

"Ratkaisu ei ole yhteiskunta ja valtio, ratkaisu ei ole rahavalta, vaan ratkaisu on ihminen ja ihmiseen luottaminen."

"Ei tarvitse enää kysellä, mitä eroa on perussuomalaisilla ja sinisillä. Ei tuollaista siinä vanhassa perussuomalaisissa olisi kuuna päivänä tuotettu"

Toisaalta sinisten aatehistoriallinen perintö nojaa Terhon mukaan snellmanilaisuuteen, jossa kansakunnan etu menee yksilön edun edelle.

Sinisille ihmisten perusoikeus on turvallisuus ja yhteiskunnan ydintehtävä on turvallisuudesta huolehtiminen.

Terho puhuu kansanturvallisuudesta, joka sisältää paitsi perinteisen turvallisuuden kuten poliisin ja puolustusvoimat, myös muun muassa sosiaaliturvan ja terveydenhoidon. Sinisten turvahakuisuus näkyy siinä, että puolue hankkisi Suomelle 100 hävittäjää ja lisäisi poliisien määrää tuhannella.

Terhon mukaan uudet turvallisuusuhat sekä selvittämättömien rikosepäilyjen määrät puoltavat poliisien resurssien lisäämistä.

Sininen puolue on pienyrittäjien puolue, joka ottaisi verotuksessa mallia Virosta. Siellä voitot jäävät yritykseen ja niitä verotetaan vasta, kun ne otetaan ulos yrityksestä.

Terho haluaa yrittäjille saman sosiaaliturvan kuin palkansaajilla, muun muassa ansiosidonnaisen sosiaaliturvan, mutta ei vastaa suoraan kysymykseen, pitäisikö yrittäjätulosta sitten ruveta perimään työttömyysvakuutusmaksua, johon ansioturvan saanti perustuu.

Kilpailukyky-sopimusta Terho kehuu.

"Kun se saatiin voimaan, tilastoista näkyi aivan selvästi, kuinka vienti lähti vetämään.”

Siniset suhtautuvat myönteisesti sekä yleissitovuuden säilyttämiseen että paikallisen sopimisen lisäämiseen.

"Yleissitovuudella on perusteensa edelleen. Paikallisesta sopimisesta on löydettävä tasapainoa. (Sitä on) rakennettava ensi vaalikaudella yhteisymmärryksessä kolmikannassa."

Terho myöntää, että viime vuoden budjettitasapaino saatiin aikaan kertaluontoisilla erillä ja kuluvan vuoden budjetti rakentuu taas 1,9 miljardin euron lisävelanoton varaan.

"Joka tapauksessa se oli psykologisesti valtava juttu, että kymmenen hukatun talousvuoden jälkeen saatiin talous kääntymään ja budjetti jopa hetkeksi plussalle.”

Terho uskoo, että tulevalla vaalikaudella päästään budjettitasapainoon, kuten 2015 oli alun perin suunniteltu.

”Kunhan hyvää talouskehitystä ei tärvätä”, hän lisää.

