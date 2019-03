Petteri Orpo joutui koville hoitajamitoituksesta Ylellä – antoi ehdollisen lupauksen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei vieläkään tullut muiden puolueiden linjoille vanhuspalveluiden hoitajamitoituksessa. Ylen vaalitentissä Orposta kuitenkin puristettiin ulos lupaus, että ehtojensa täyttyessä kokoomuskin on valmis tukemaan sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin.

Orpolta kyseltiin tentissä, miksi kokoomus ei ole valmis tukemaan 0,7:n mitoitusta, kun useat asiantuntijat ovat sen kannalle asettuneet. Orpo totesi kokoomuksen haluavan odottaa sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistynyttä selvitystä, jossa ”valmistellaan mallia, jolla tämä hoitajamitoitus vanhuspalvelulakiin kirjataan”.

”Me olemme sitoutuneet tähän työhön.”

Lue lisää: Hallitus: Vanhuspalvelulain muutostyö alkaa heti – Hoitajien määrä ja riittävyys mukana

Toimittajat nostivat esiin tunnettujen professoreiden ja asiantuntijoiden lausuntoja siitä, että sitova hoitajamitoitus olisi pieni mutta välttämätön edistysaskel vanhustenhoidon parantamiseksi. Orpo huomautti, että kaikki asiantuntijatahot eivät ole varauksetta mitoituksen kannalla.

”Esimerkiksi THL:n kanta on ollut, että ei välttämättä [ole ratkaisu]. Mutta haluan sanoa, että me olemme sitoutuneet siihen työhön ja haluamme lisää hoitajia. Jos tämä työ päätyy siihen, että siinä on mukana luku osana ratkaisua, olemme valmiita sitä kokonaisuuden osana ratkaisemaan”, Orpo pyöritteli.

”Haluamme kuulla mitä asiantuntijat vielä sanovat. Mutta voi olla, että se on osa ratkaisua”, Orpo toisti.

Toimittajien tivatessa Orpo antoi vielä ehdollisen lupauksensa: jos asiantuntijat päätyvät suosittamaan 0,7:n mitoitusta, se käy kokoomukselle.

”Minä lupaan sen, että [tulevaisuudessa] on enemmän hoitajia ja heidät sijoitetaan vanhuspalvelulain mukaisesti, ja jos asiantuntijat päätyvät 0,7:ään, se kyllä käy osana ratkaisua”, Orpo sanoi.

Kokoomus jäi talvella yksin kriittisen hoitajamitoituskantansa kanssa, ja asiasta nousseen kohun on arvioitu johtaneen kokoomuksen kannatuksessa tapahtuneeseen laskukäänteeseen.

