Näkökulma: Juha Sipilän epätoivoinen taistelu seksuaalirikosten repimässä Oulussa – Junes Lokka vienee perussuomalaisten ääniä

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) epätoivoiselta näyttävä taistelu jatkokaudesta Kesärantaan kulminoituu hänen omalle kotikentälleen Oulun vaalipiriin.

Keskusta sai vuoden 2015 eduskuntavaaleissa kempeleläisen Juha Sipilän valtavan henkilökohtaisen äänivyöryn (30 758 ääntä) siivittämänä kolme lisäpaikkaa Oulun vaalipiiristä ja nosti kansanedustajamääränsä yhdeksään kaikkiaan 18 piirissä jaossa olevasta paikasta.

Sipilä sai yksin ääniä enemmän kuin piirin kolmanneksi suurin puolue vasemmistoliitto ja sen jälkeen tulleet kokoomus ja sdp, joiden kaikkien koko listat ylsivät 20 000–30 000 ääneen.

Nyt keskustan kannatus koko maassa on heikolla tolalla ja Sipilän itsensä vetovoimaisuus on tipotiessään.

Myös Oulun ja Kajaanin seudulla keskustan kannatus on laskussa. Oulun seksuaalirikokset ja siihen liitetty maahanmuutto, mutta keskustalaisen Suomenmaan mukaan myös Oulaskankaan sairaalan synnytysosaston sulkeminen ja Raahen huoli aluesairaalan kohtalosta rokottavat Sipilän puoluetta pohjoisessa.

Edelleen noin joka kolmas lienee kuitenkin valmis äänestämään siellä keskustaa, kuten perinteet velvoittavat. Se riittäisi arviolta seitsemään paikkaan, mutta luiskahtaisi ehkä jopa kuuteen eli 2011–2015-vaalikauden tasolle.

Muistettava on, että viime vaaleissa keskusta nappasi kaksi viimeistä paikkaa, kun ensimmäinen viivan alapuolelle jäänyt oli demari.

Keskustan toinen henkilötason murheen aihe Sipilän todennäköisen äänimääräpudotuksen ohella on se, että pitkäaikainen kansanedustaja Tapani Tölli vetäytyy eduskunnasta. Tyrnäväläinen oli viimeksi selkeästi keskustan toiseksi kovin ääniharava alueella yli 9 000 äänellään.

Keskustalta irtoavia paikkoja ovat metsästämässä kaikki kilpailijat, mutta nykykannatuksilla paikat olisivat menossa pääasiassa vasemmalle.

Valtakunnallista kannatusta kovempi tekijä vaalipiirissä on vasemmistoliitto, jolla on kaksi poikkeuksellisen vahvaa ehdokasta alueella: oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen ja suomussalmelainen europarlamentaarikko Merja Kyllönen.

Istuvalla kansanedustajalla Katja Hännisellä on sen sijaan kova työ pitää Risto Kalliorinne takanaan ja ylipäätään pitää paikkansa. Viimeksi äänimäärässä oli näillä kahdella eroa runsaat tuhat.

Jos Kyllönen yltää huhtikuussa eduskuntaan, mutta saa myös mepin paikan toukokuun eurovaaleissa, voi käydä niin, että sekä Hänninen että Kalliorinne ovat vaalikevään jälkeen kansanedustajia. Puolueelle ideaalitilanne olisi kolme kansanedustajaa Oulun piiristä ja meppi samoilta kulmilta.

"Sipilä sai yksin ääniä enemmän kuin piirin kolmanneksi suurin puolue vasemmistoliitto ja sen jälkeen tulleet kokoomus ja sdp, joiden kaikkien koko listat ylsivät 20 000–30 000 ääneen"

Vihreät on myös vahva saalistaja niihin paikkoihin, joita keskustalta nähtävästi lipuu pois. Se saa ehkä yhden lisäpaikan ja nousee kahteen Oulun vaalipiirissä, vaikka sillä ei ole kovia valtakunnallisia nimiä ehdolla, kun Hanna Halmeenpääkin vetäytyy perhesyihin vedoten Arkadianmäeltä.

Viimeksi vihreistä saivat Halmeenpään jälkeen eniten ääniä kuusamolainen Mika Flöjt ja oululainen Jenni Pitko, pari tuhatta kumpainenkin. He voivat päästä tällä kerralla läpi, mutta ääniä kumpikin tarvitsee paljon viimekertaista enemmän.

Myös sdp saattaa lisätä paikkalukunsa kahteen Oulun piirissä, koska se on valtakunnan tasolla nosteessa ja vahvoilla piikkipaikalle pääministeripuolueeksi. Viime vaaleissa hyvin pärjännyt Tytti Tuppurainen uusinee paikkansa, mutta hänen tuekseen demareilla ei ole tarjota tunnettua nimeä.

LUE MYÖS: Näkökulma: Kokoomuksen märkä uni Antti Rinteen tv-hapuilusta kävi toteen

Nähtävästi viimeksi niukasti varapaikalle jäänyt Raimo Piirainen on vahvimmilla sdp:n toiseen paikkaan, kun Demokraatin entinen päätoimittaja Mikko Salmikin päätti lähteä vaalien sijaan Oulun kaupungille viestintätöihin.

Kokoomuksen tehtävänä on Oulun seudulla pitää kaksi paikkaa ja saada Mari-Leena Talvitien ja Eero Suutarin edustajan työt jatkumaan. Mikään ei tällä hetkellä viittaa parempaan menestykseen.

Haastaja kokoomuslaisille istuville kansanedustajille on muun muassa Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen. Hän on politikoinut samassa suunnassa kuin perussuomalaiset tuomalla esiin näkemyksiä epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan ja seksuaalirikosten yhteyksistä.

Perussuomalaisten tilanne on mielenkiintoinen. Se sai viimeksi kolme läpi, mutta yksi heistä oli sinisiin lähtenyt ministeri Pirkko Mattila, jonka mahdollisuuksiin uusia paikkansa ei oikein kukaan usko.

Tavoitteena perussuomalaisilla on neljä paikkaa, mutta pohjoisessa elätellään toiveita jopa viidestä-kuudesta. Tämä jäänee haaveeksi, vaikka Oulun raiskaustapauksista on ensimmäinen tuomio saatu, ja jännite nationalistien ja muslimiyhteisön välillä on kaupungissa pinnassa.

Perussuomalaisia syövät omalta osaltaan Oulussa vaikuttavat kansalaisaktivistit Junes Lokka ja Tiina Wiik, jotka pyrkivät eduskuntaan omasta Aito suomalainen yhteislistastaan.

Maahanmuuttovastaisten seuraamalla Hommaforum-palstalla keskusteltiin aiemmin talvella kovasti siitä, olisiko Lokka sopiva perussuomalaisten listalle. Tätä keskustelua tiedetään käydyn myös puolueen jäsenistössä, mutta äkkijyrkästi esiintyvää ja oikeudenkäynneistä tuttua Lokkaa pidettiin liian riskitapauksena, joka olisi voinut jopa karkottaa muita ehdokkaita.

Lokka ja Wiik saivat vuoden 2017 kuntavaaleissa viimeksi yhteensä 1 300 ääntä, mikä määrä pitäisi käytännössä kymmenkertaistaa, että yksi paikka eduskunnasta heltiäisi. Kaksikko saattaa hyvinkin saada yhteensä joitain tuhansia ääniä, joista aika monta olisi perussuomalaisilta pois.

Lokka ja Wiik voivat aiheuttaa osaltaan sen, että perussuomalaiset jää alle tavoitteidensa, kahteen tai kolmeen paikkaan.

Eduskunnassa kohujen jälkeen matalaa profiilia vetänyt Olli Immonen kuulunee paikkansa uusijoihin, mutta saunasotkun keskellä ollut Ville Vähämäki saattaa menettää paikkansa esimerkiksi Immosen avustajana toimivalle Jenna Simulalle tai Oulun seksuaalirikosten yhteydessä paljon esillä olleelle Sebastian Tynkkyselle.

Seksuaalirikokset ovat pysyneet esillä mediassa aivan viime päiviin asti. Viime viikolla kerrottiin, kuinka Tadzhikistanin kansalainen tuomittiin käräjäoikeudessa kolmeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen alle kymmenvuotiaaseen tyttöön kohdistuneesta rikoksesta, joka oululaisen Kalevan mukaan tapahtui moskeijassa.

LUE MYÖS: Näkökulma: Sanna Marinille tulossa valtava potti – Tony Halmeen brändintekijä vahvoilla