Veikkauksen toiminta saa kyytiä – Alkon valvoja avautuu ”aggressiivisesta” mainonnasta

Valtion pelimonopoliyhtiö Veikkauksen kannattaisi kenties muuttaa teemansa muotoon ”Mainostamme maltilla”, ehdottaa toisen valtion monopolin, Alkon hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (sin).

Eduskunnan jättävä Saarakkala suomii Puheenvuoron blogissaan Veikkauksen mainontaa ja uusien pelimuotojen ”jatkuvaa lanseeraamista”. Hän ymmärtää Veikkauksen olevan ulkomaisten peliyhtiöiden vuoksi hankalammassa tilanteessa kuin Alko ja arvioi, että ”Veikkaus ehkä perusteleekin aggressiiviselta vaikuttavaa markkinointiaan ja laajaa pelitarjontaa juuri tällä syyllä”.

”Veikkauksen osalta tilanne ei kuitenkaan täysin kestä kriittistä tarkastelua, sillä Veikkaus on lanseerannut viime vuosina yhä lisää uusia pelituotteita, jotka painottuvat lottojen ja kenojen tapaisiin arvontapeleihin. Juuri näitä tuotteitaan Veikkaus markkinoi ja mainostaa aggressiivisesti, vaikka käsittääkseni Veikkauksen kilpailutilanne suhteessa ulkomaisiin peliyhtiöihin on kriittisempi juuri muissa kuin arvontapeleissä painottuen vedonlyöntiin. Oma lukunsa on myös nopeatahtisten kolikkopelien mainostaminen”, Saarakkala kirjoittaa.

Hänen mukaansa Veikkaus on kuitannut arvostelun pelaamisen tunnistautumismahdollisuudella sekä sillä, että pelaajilla on lanseerattu velvoite asettaa itselleen pelirajoituksia.

”Tavallisen kansalaisen näkökulmasta esimerkiksi tuhannen euron kuukausittainen pelirajoitus tosin vaikuttaa aika korkealta maksimilta verkkopeleissä”, Saarakkala huomauttaa blogikirjoituksessaan.

Lisäksi Veikkaus mainostaa tuotteitaan sloganilla ”Pelaa maltilla”.

”Minusta Veikkauksen kannattaisi harkita linjaansa tuotteidensa markkinoinnissa ja mainonnassa ja ottaa teemaksi ”Mainostamme maltilla”. Myös uusien arvontapelien jatkuva lanseeraaminen on varsin kyseenalaista”, Saarakkala ehdottaa.

”Veikkaus mainostaa aggressiivisesti 'pelaamaan maltilla'”

Tällä hetkellä pelimonopolin linja on ristiriitainen: ”Veikkaus mainostaa aggressiivisesti 'pelaamaan maltilla'”, Saarakkala tiivistää.

Saarakkala on toiminut Alkon hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2016. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa valvoa, että yhtiön asioita ja hallintoa hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden ja lakien mukaan.

Saarakkalan mielestä sekä Alkon että Veikkauksen monopolit ovat perusteltuja, mutta Veikkauksen nykyinen markkinointi koettelee monopolin hyväksyttävyyden rajoja.

”Jos Alko toimisi vastaavasti kuin Veikkaus, se lisäisi myyntipisteidensä määrää merkittävästi nykyisestä, mutta se ei tee sitä, koska se söisi oikeutusta monopolilta”, Saarakkala vertailee.

Tosin Alko puolestaan älähti ja varoitti myymäläverkostonsa rapistumisesta, kun alkoholilain uudistus vei siltä monopolin piirissä olleita tuotteita. Saarakkalalla on tähän huomioon vastaus valmiina blogissaan.

”Kyse on tasapainottelusta kuluttajien toiveiden ja kansanterveydellisten seikkojen välillä. Alko ei voi perustaa monopolinsa yleistä hyväksyttävyyttä tietenkään sille, että sillä olisi nykyisestä poiketen vaikka vain 50 myymälää. Se menettäisi varmasti hyväksyttävyytensä kuluttajien silmissä, ellei se kykenisi palvelemaan kansalaisia.”

Veikkauksen kohdalla yleinen hyväksyttävyys tuskin kärsisi, Saarakkala arvioi, jos yhtiö mainostaisi vähemmän ja karsisi arvontapeliensä repertuaaria.

”Se myös tuskin kaataisi Veikkauksen taloutta. Sen sijaan sillä karsittaisiin varmasti pelihaittoja, joita yksilöille Veikkauksenkin toiminnasta koituu”, hän kirjoittaa.

