KRP epäilee: Laaja seksuaalirikosrinki – Suomessa tuotettu väkivaltaista materiaalia lasten hyväksikäytöstä

Keskusrikospoliisi tiedottaa saaneensa valmiiksi esitutkinnan laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, johon liittyy sekä lasten hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia että lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Krp:n mukana kyse on ollut rinkimäisestä toiminnasta.

”Tutkintakokonaisuus jakautuu karkeasti kahteen osaan. Epäillyt ovat tuoneet Suomeen, jakaneet ja vastaanottaneet lasten hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia, mutta lisäksi osaa epäillyistä epäillään lasten hyväksikäyttämisestä. Tätä hyväksikäyttöä on esitutkinnan perusteella tallennettu ja jaettu eteenpäin”, krp kertoo tiedotteessaan.

Epäiltyjä rikosnimikkeitä ovat törkeät lasten seksuaaliset hyväksikäytöt, törkeät raiskaukset, törkeät sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat lasta esittävän kuvan levittämiset, näiden lukuisten kuvien hallussapidot, huumausainerikokset ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävien esitysten seuraamiset.

LUE MYÖS: Eduskunnan lupaus seksuaalirikosten tuomioista jäi toteutumatta – Kansanedustaja pettyi: ”Tämä ei mahdu oikeuskäsitykseeni”

”Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2004–2018 ja kokonaisuuteen liittyy kuusi rikoksen uhria ja viisi rikoksesta epäiltyä. Kaikki uhrit ja epäillyt ovat miespuolisia suomalaisia. Nuorimmat uhreista ovat olleet epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaan alle kouluikäisiä, vanhimmat yläkouluikäisiä”, krp kertoo.

Uhrien suojaamiseksi krp ei kerro, millä paikkakunnilla epäillyt rikokset ovat tapahtuneet.

”Rikoksesta epäiltyjä voisi luonnehtia seuraavasti: yksi epäilty päätekijä, kaksi epäiltyä rikoksissa mukana ollutta, yksi epäilty aloittava tekijä ja yksi, jonka epäillään tuoneen materiaalia Suomeen. Esitutkinnan perusteella kaikki epäillyt ovat linkittyneet pääepäiltyyn, joka on hallinnut isoa osaa tapahtumista ja verkostoitunut asiassa laajalle Suomessa ja ulkomailla”, kommentoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Springare.

Rikostutkintaa on tehty 17 maassa.

”Esitutkinnan mukaan hyväksikäyttöä esittävää materiaalia on tuotu Suomeen suuria määriä: kaikkiaan digitaalisessa muodossa ollutta materiaalia on takavarikoitu noin sadan teratavun edestä. Aineisto sisältää erityisen raakaa väkivaltaa, jonka uhreina ovat pääasiassa pienet poikalapset”, krp kertoo.

”Vaikka kyseessä on seksuaalisessa mielessä hankittua CAM-materiaalia, keskeistä on väkivallan käyttö. Osa hyväksikäytöstä on kuvattu niin sanottuihin livelähetyksiin, jossa rikosten tekemistä on mahdollista seurata reaaliajassa netin kautta. Myös osa suomalaisista uhreista on joutunut livelähetyksiin”, Springare kertoo.

Kokonaisuus siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.

LUE MYÖS: Kansanedustaja jakoi hätkähdyttävät luvut: ”Emme halunneet nähdä, millaista massarikollisuutta lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Suomessa on”