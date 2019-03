Poliisi: Tiedossa jo useita ehdokkaiden häirintätapauksia – Rikoslaissa erityinen pykälä vaalirikoksista

Vaalikevät on vasta alussa, mutta poliisin tietoon on tullut jo useita kansanedustaja- tai europarlamenttiehdokkaisiin kohdistuneita häirintätapauksia. Poliisi julkaisikin keskiviikkona tiedotteen, jossa se korostaa nollatoleranssia väkivallan ja uhkailun käyttämiseen vaaleihin vaikuttamisessa.

”Väkivalta ja uhkailu ovat rikoksia jo sellaisenaan. Erityisesti vaaleissa käytetty väkivalta ja uhkailu ovat yhteiskunnallisesti vakavia tekoja, joilla yritetään horjuttaa, kyseenalaistaa ja riistää äänestäjien enemmistön käyttämä kansanvalta ja vaikuttamismahdollisuus”, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sanoo tiedotteessa.

Uutisissa huomiota ovat saaneet tapauksista kaksi vakavinta, mieshenkilön yritys käydä ulkoministeri Timo Soinin (sin) kimppuun Korsossa sekä kansanedustajaehdokas Suldaan Said Ahmedin (vas) poliisille ilmoittama päällekarkaus, jota tutkitaan lievänä pahoinpitelynä.

Heikinheimo kertoo Uudelle Suomelle, että näiden lisäksi poliisin tiedossa on ”joitakin” lievempiä häirintätapauksia, joissa häirintä on ollut lähinnä verbaalista ja joista ei ole jätetty rikosilmoituksia.

Poliisi muistuttaa tiedotteessaan, että rikoslaissa on erityisesti säädetty rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan. Ehdokkaiden häiritseminen, uhkaaminen tai heihin vaikuttaminen väkivallalla tai uhkailulla on vaalirikos, josta on säädetty rangaistukseksi enintään kaksi vuotta vankeutta.

Heikinheimon mukaan on toistaiseksi vaikea arvioida, onko ilmapiiri nyt aiempiin vaaleihin nähden kiristyneempi. Kahden vakavan häirintätapauksen osuminen muutaman päivän sisälle voi olla sattumaa.

Poliisin haluun muistuttaa kansaa rikoslain vaalipykälistä vaikutti myös se, että keskustelu sosiaalisessa mediassa on hyvin kovasanaista, Heikinheimo sanoo.

Tiedotteen mukaan vaalit ovat kaikille Suomessa äänioikeutetuille henkilöille tilaisuus vaikuttaa laillisesti päätöksentekoon tai päätöksenteon muuttamiseen, ja poliisin tehtävänä on turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

”Julkisen vallan, ja osana tätä, poliisin tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Vaikuttaminen voi tapahtua vain laillisin ja yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti.”

Poliisihallitus on aiempien vaalien tapaan ohjeistanut poliisilaitoksia kiinnittämään erityistä huomiota vaalitilaisuuksien yleisen turvallisuuden ja järjestyksen valvontaan. Eduskuntavaaliehdokkaita ja heidän tukijoukkojaan kehotetaankin ilmoittamaan poliisille kaikenlaisesta häiriköinnistä ja uhkailusta.

