Sauli Niinistöltä harvinaiset kommentit uutuuskirjassa: Hjallis Harkimo keräsi rahoitusta presidentinvaaleihin

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on yksi niistä henkilöistä, joita Ilta-Sanomien toimittaja Marko Lempinen on haastatellut Harry ”Hjallis” Harkimosta kertovaa kirjaansa varten. Kirja ”Harkimo – Tarina likaisesta Harrysta” (Otava 2019) ilmestyi tänään torstaina.

Harkimo itse ei ole osallistunut kirjan tekemiseen ja Lempinen itsekin kertoo, että hänen välinsä Harkimoon ovat olleet paikoin myrskyisät. Kirjaa varten Lempinen kertoo haastatelleensa lähes sataa henkilöä.

On harvinaista tasavallan presidentti Niinistöltä antaa haastattelu kirjaprojektiin. Niinistöstä itsestään ilmestyi useampikin kirja vuonna 2018. Kolmesta eri kirjasta vain Tuomo Yli-Huttulan kirjoittamaan Presidentti ja porvarivalta -kirjaan Niinistö on itse antanut haastatteluja.

Harkimosta kertovassa kirjassa tasavallan presidentti vahvistaa, että Harkimo oli mukana hankkimassa varoja Niinistön vuoden 2018 presidentinvaalikampanjaan.

”Hjallis oli mukana yhtenä nimenä siinä porukassa, joka keräsi rahoitusta vuoden 2018 presidentinvaalikampanjaani”, Niinistö vahvistaa kirjassa.

Kirjan mukaan Harkimo pyysi Niinistön kampanjaan rahoitusta myös jääkiekkolegenda Teemu Selänteeltä, joka oli tukenut tätä vuoden 2012 presidentinvaaleissa. Presidentin kanslian mukaan Selänne henkilönä ei kuitenkaan tukenut Niinistöä vuoden 2018 vaaleissa.

Kirjan mukaan Harkimo värväsi ”rahaa Niinistön tueksi muun muassa tunnetun yrityssuvun vaikuttajalta Mikko Laakkoselta”. Presidentin kanslian mukaan tämä tarkoittanee Laakkoseen liittyviä yrityksiä, Ultivistaa ja Westprota, jotka löytyvät myös Niinistön vaalirahoitusilmoituksesta. Laakkosen nimeä ei löydy Niinistön vuoden 2018 vaalirahoitusilmoituksesta.

”Politiikan ja liikemaailman syövereissä Harkimon kytkös Niinistöön nousee esiin säännöllisesti”, Marko Lempinen kirjoittaa.

Harkimo vastasi vuonna 2012 Niinistön kampanjan varainhankinnasta. Vuoden 2018 kampanjassa Harkimo ei ollut enää virallisessa roolissa, mutta Lempisen mukaan silti ”isossa roolissa”.

Sauli Niinistö kertoo kirjassa tutustuneensa Harkimoon 1990-luvulla.

”Uskoisin, että tämä tapahtui jollain tavalla Rauramon Anssin kautta. Olimme Anssin kanssa jo entuudestaan kavereita, ja hän puolestaan oli ystävystynyt Hjalliksen kanssa”, Niinistö kertoo.

Niinistö perusti vuonna 2007 Tukikummit-hyväntekeväisyyssäätiön, jonka tarkoituksena oli auttaa vähävaraisia perheitä esimerkiksi oppikirjojen hankinnassa ja harrastustoiminnan kuluissa. Harkimo oli mukana perustamassa säätiötä.

”Minulla ei ole kokemusta siitä, millainen toimija Hjallis on perinteisessä liikemaailmassa. Säätiön kokouksissa sellaisen havainnon kuitenkin tein, että kun Hjallis sanoi ’nyt tehdään tämä’, niin se myös tarkoitti sitä. Hjallis sai asiat liikkeelle heti”, Niinistö kertoo.

Harkimo on nykyisin Tukikummit-säätiön hallituksen puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja on Björn Wahlroos. Niinistö itse on säätiön kunniapuheenjohtaja.

Niinistö arvioi kirjassa Harkimoa muutenkin myönteisesti.

”Tunnen Hjalliksen hyvin, kuten tietysti tunnen paljon muitakin ihmisiä. Olemme olleet jonkun verran tekemisissä vapaa- ajalla, ja sellainen huomio ainakin minulle on jäänyt, että aitoja ystäviään hän on aina valmis auttamaan. Ja tarkoitan, että kovassa pulassakin olevia”, Niinistö sanoo.

Lempisen kirjan mukaan venäläisliikemiesten arvostus Harkimoa kohtaan perustui muun muassa siihen, että hän tunsi Niinistön. Harkimon ja venäläisliikemiesten keskustelut Hartwall Areenan kaupasta käynnistyivät kirjan mukaan viimeistään syksyllä 2012.

”[Gennadi] Timtšenko arvosti Harkimoa korkealle juuri siksi, että uskoi tämän Niinistö-kortista olevan itselleen ja Jokereille hyötyä. Suomeen aikanaan ihastunut Timtšenko uskoi, että Harkimon avulla hän voisi saada rakennettua sillan suoraan Mäntyniemeen”, Lempinen kirjoittaa.

”Niinistön ja Harkimon kaverisuhde oli itse asiassa suuri arvo Timtšenkolle, ja nimenomaan poliittisessa mielessä”, Rotenbergin lähipiiriin jo vuosia kuulunut yrittäjä sanoo kirjassa.

Päivitys: Juttua muokattu Teemu Selänteen osalta. Presidentin kanslian mukaan Selänne henkilönä ei rahoittanut Niinistön kampanjaa vuonna 2018, toisin kuin kirjassa väitetään.

