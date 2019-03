Laura Huhtasaaren uhkaustapaus: Kokoomuksen puoluesihteeri kommentoi

Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen kommentoi tapausta, jossa perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Laura Huhtasaari kertoo joutuneensa perheineen uhkauksen kohteeksi.

Asiasta kertoi ensimmäisenä perussuomalaisten puoluelehti Suomen Uutiset, jonka mukaan epäilty on kokoomuslainen kunnallispoliitikko. Poliisi vahvistaa Uudelle Suomelle, että esitutkinta on käynnisä. LUE LISÄÄ: Laura Huhtasaaren kertoma uhkaustapaus: Poliisi vahvistaa tutkinnan

”Olemme saaneet eilen samansuuntaista tietoa kuin Suomen Uutisissa kerrottiin, mutta emme ole saaneet asiaan viranomaisilta vahvistusta. Kokoomus ei hyväksy minkäänlaista uhkailua tai väkivaltaa ja vaalirauha pitää turvata kaikissa tapauksissa puolueeseen katsomatta. Jos uutinen on totta, on teko kaikin tavoin sopimaton ja tuomittava. Asia on nyt viranomaisten käsissä”, Pesonen kommentoi Uudelle Suomelle.

Yle kertoo Porin kokoomuksen vahvistavan, että epäilty on kokoomuksen riveistä.

Huhtasaari kertoo saaneensa vakavan, henkeen kohdistuneen uhkauksen Porin kunnallispolitiikassa toimivalta miespoliitikolta.

Uhkauksen kohteensa oli Huhtasaaren mukaan myös hänen perheensä.

Mies soitti Huhtasaaren mukaan uhkauksensa hätäkeskukseen ja kertoi aikeestaan. Tätä kautta hänen sijaintinsa paljastui poliisille ja hänet otettiin kiinni.

Huhtasaari ei halua avata tapausta tämän enempää. Hän ei esimerkiksi kerro, missä asemassa mies on toiminut Porin kuntapolitiikassa.

”Tämä on tosi rankkaa. Viimeksi presidentinvaaleissa jouduin pelkäämään itseni ja perheeni puolesta. Nyt joudun taas. Haluaisin käydä vaalit ilman pelkoa”, Huhtasaari sanoo.

Hiljattain vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas kertoi joutuneensa pahoinpidellyksi. Ulkoministeri Timo Soinia (sin) yritettiin lyödä vaalityössä viime viikonloppuna.

