Jussi Niinistö: Suomen uusi ”miinakauhu” etenee – tulossa testausvaihe

Puolustusvoimat on allekirjoittanut puolustusteollisuusyritys Leijona Instituutti Oy:n kanssa sopimuksen ensimmäisten niin sanottujen hyppypanosten hankinnasta, puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) kertoo blogissaan. Kyse on koe-erästä.

”Seuraavassa vaiheessa panosta testataan monipuolisesti. Jos ja kun testaukset saadaan onnistuneesti päätökseen, voidaan puhua varsinaisesta sotavarusteesta”, Niinistö kertoo.

Hyppypanos on jalkaväkimiinoja korvaamaan kehitetty puolustusase. Valtioneuvoston puolustusselontekoon kirjattiin vuonna 2017 linjaus, jonka mukaan ”jalkaväkimiinojen poistumisen kautta menetettyä pelotevaikutusta korvataan muilla menetelmillä. Puolustusvoimat selvittää kotimaisen puolustusteollisuuden innovaatioiden mahdollisuuksia ja käytettävyyttä”.

Niinistö kertoo pitävänsä hyppypanosta potentiaalisena vientituotteena.

”Olemme viimeinkin konkreettisen askeleen lähempänä miinakauhun palauttamista”, hän kommentoi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kutsunut Suomen kehittelemää puolustusasetta ”hyppykaveriksi”.

Ministeri Niinistö kertoi viime vuonna, että uudenlaiset panokset ovat herättäneet kansainvälistä kiinnostusta.

”Kyllä tästä on kantautunut tietoa jo ulkomaille. siitä on minulta epävirallisesti erilaisissa puolustusministerikokouksissa kysytty, että mikäs tämä uusi ’sotakentän jumala’ oikein on. Olen yrittänyt vähän tyynnytellä. Jos tämä toteutuu, se on ihan hyvä lisä meidän puolustukseen, mutta ei sille liikaa pidä painoarvoa antaa”, ministeri Niinistö sanoi tuolloin.

