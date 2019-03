Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Uuden Suomen haastattelussa tuoreeltaan tapausta, jossa perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Laura Huhtasaari on joutunut uhkauksen kohteeksi.

Muun muassa Ylen mukaan uhkauksesta epäilty on porilainen kokoomuspoliitikko.

”Tämä on tietysti täysin tuomittavaa. En tunne henkilöä”, Orpo sanoo Uudelle Suomelle.

”Olen pahoillani”, Orpo sanoo osoittaen sanansa Laura Huhtasaarelle ja perussuomalaisille.

”En hyväksy en keneltäkään enkä ketään kohtaan tällaista. En yhtään enempää omiltani kuin keneltä muultakaan, enkä ketään kohtaan. Nyt vetoan kaikkiin, että nyt täytyy olla maltti ja tolkku tässä maassa”, Orpo sanoo.

Voiko tällainen henkilö jaktaa kokoomuksessa?

”Minusta ei. Ei kuulu meidän joukkoomme tällainen ihminen”, Orpo linjaa.

Aiemmin torstaina kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen kertoi Uudelle Suomelle kokoomuksen saaneen eilen keskiviikkona samansuuntaista tietoa kuin mitä tapauksesta ensin uutisoinut perussuomalaisten puoluelehti Suomen Uutiset kertoi. LUE LISÄÄ: Laura Huhtasaaren uhkaustapaus: Kokoomuksen puoluesihteeri kommentoi

Huhtasaari on myös itse kertonut häneen ja hänen perheeseensä kohdistuneesta uhkauksesta. Poliisi on vahvistanut, että esitutkinta on käynnistetty. LUE LISÄÄ: Laura Huhtasaaren kertoma uhkaustapaus: Poliisi tutkii – yksi henkilö otettiin kiinni