Ylen gallup: Perussuomalaiset jyräsi kolmanneksi – lähestyy kokoomusta

Perussuomalaiset on Yleisradion tuoreen gallupmittauksen suurin nousija. Puolue nousee jo kolmanneksi suurimmaksi kannatukseltaan ja lähestyy hiipuneen kokoomuksen kannatusta.

Perussuomalaisten kannatus on noussut 1,8 prosenttiyksikköä 15,1 prosenttiin. Kokoomuksen kannatus on 15,8 prosentissa. Edellisestä gallupista kokoomuksen suosio on laskenut 0,4 prosenttiyksikköä.

Sdp on selvästi suurin puolue 20,1 prosentin kannatuksella. Puolueen suosio on laskenut 1,2 prosenttiyksikköä.

Neljänneksi jääneen keskustan kannatus nousi 0,3 prosenttiyksikköä 14,4 prosenttiin. Vihreät menetti kannatustaan 0,7 prosenttiyksikköä ja on nyt tasan 13 prosentissa.

Perussuomalaisten kannatuspotentiaali tiedetään korkeaksi, mutta puolueen haaste on saada sen niin sanotut nukkuvat kannattajat liikkeelle ja äänestämään. Lue lisää: Näkökulma: Saako Jussi Halla-aho kaivettua nämä piilokannattajat esiin?

Lue myös: Tutkimusjohtajat: Perussuomalaiset voi ampaista 15 prosentin vaalitulokseen

Nyt puolue kerää ainakin Ylen gallupissa yltyvää kannatusta ”nukkuvien puolueesta”.

”Perussuomalaiset saavat nyt aiempaa enemmän kannattajia heistä, jotka eivät osaa tai halua sanoa, mitä puoluetta äänestivät vuoden 2015 vaaleissa”, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylellä.

Eri mediatalojen gallupeissa on viime kuukausina ollut hajontaa. Yhdistävänä tekijänä näkyy kokoomuksen jääminen jälkeen sdp:stä, jonka kannatus on pysynyt melko tasaisena. Samoin perussuomalaisten nousu on näkynyt kaikissa gallupeissa. Kuitenkin myös vihreiden on kerrottu havittelevan jopa kolmanneksi suurimman puolueen paikkaa viime kuukausien gallupien perusteella.

Ylen tänään julkaistussa gallupissa myös Vasemmistoliiton suosio on noussut selvästi, 0,9 prosenttiyksikköä. Puolueen kannatus on nyt 9,8 prosentissa.

