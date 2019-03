Juha Sipilä Ylen gallupista MTV:llä: ”Ei ole mikään helppo hallitusneuvottelu tulossa”

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä arvioi Ylen tuoreen gallupin perusteella, että hallitusneuvotteluista on tulossa pitkät ja vaikeat.

Ylen perjantaina julkaistussa gallupissa perussuomalaiset on noussut kolmanneksi ohi keskustan. Mittauksen kakkonen kokoomus (15,8 %) puolestaan on yhä selvästi jäljessä gallupeja johtavaa sdp:tä (20,1 %), ja on vain vajaan prosenttiyksikön edellä perussuomalaisia (15,1 %).

Keskustan kannatus on nyt 14,4 prosenttia.

”Ollaanhan me alhaalla verrattuna vaalitulokseen. Mutta pitää muistaa, että vaalit ovat vaalit ja gallupit ovat gallupeja”, Sipilä kommentoi MTV:n Huomenta Suomessa perjantaina.

”Tässä näyttää olevan demarit selvässä johdossa, ja sitten kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja vihreätkin aika samoissa [luvuissa]. Tulee varmasti aika kova kisa, ja taas jälleen kerran vähän erilainen vaali”, toimitusministeristön pääministeri jatkaa.

Sipilä toteaa, että jos vaalien lopputulos on saman tyyppinen kuin gallupissa, ”ei ole mikään helppo hallitusneuvottelu kyllä tulossa”.

”Viittaan esimerkiksi Ruotsiin. Jos vaalitulos ei ole kovin selkeä, niin hallituspohjan muodostamissa voi mennä paljon aikaa”, hän jatkaa.

