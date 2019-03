Perussuomalaisilla sauma jopa hallitukseen? – Jussi Halla-aho Ylellä: ”Muiden puolueiden vakuuttelut vaalipuhetta”

Yleisradion perjantaina julkaistun tuoreimman kannatusmittauksen seurauksena esiin on nyt noussut jopa se mahdollisuus, että perussuomalaiset voisi nousta seuraavaan hallitukseen. Perussuomalaiset nousi Ylen gallupissa jo kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Tähän asti muut suurimmat puolueet ovat suhtautuneet lähinnä kielteisesti ajatukseen hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi muiden puolueiden kantoja torstaina Ylen puheenjohtajatentissä. Ylen uusinta gallupia ei tuolloin ollut vielä julkaistu.

”On sillä tavalla mielenkiintoista, että perussuomalaisten paljon huomiota saaneen vaalivideon jälkeen peloteltiin, että ehkä muut puolueet eivät halua tehdä meidän kanssamme hallitusyhteistyötä, mikä oli aika hauskaa, koska ne ovat vakuuttaneet samaa viimeisten puolentoista vuoden ajan”, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mukaan muiden puolueiden puheita perussuomalaisten sulkemisesta ulos hallituksesta ei kannata ottaa vakavasti.

”Uskon, että niissä on kyse ennen kaikkea vaalipuheesta.”

”Luulen, että näiden puheiden viesti on suunnattu ennen kaikkea niille kahden vaiheilla oleville äänestäjille, jotka harkitsevat perussuomalaisten äänestämistä, ja viesti on se, että perussuomalaisia ei kannata äänestää, koska he eivät kuitenkaan pääse hallitukseen.”

Halla-ahon mukaan perussuomalaiset on valmis kompromisseihin, kuten minkä tahansa hallitukseen haluavan puolueen tulee olla.

”Kyllähän me olemme valmiita tekemään kompromisseja, mutta meillä on tietysti oma ohjelma ja omat linjamme, joilla me menemme vaaleihin ja pyrimme saamaan niille niin vahvan mandaatin kuin mahdollista. Aivan samalla tavalla kaikki puolueet toimivat, tietoisina siitä, että jos ne menevät mihin tahansa koalitiohallitukseen, ne joutuvat tekemään kompromisseja. Kyllä me tämän ymmärrämme. Enkä usko, että 2017 ongelma olisi ollut se, että perussuomalaisten äänestäjäkunta tai kannattajakunta ei ymmärtäisi kompromissien välttämättömyyttä koalitiohallituksessa, vaan niihin tapahtumiin johti pikemminkin kokemus siitä, että annettiin vääristä asioista liian helposti periksi.”

Vuoden 2017 tapahtumilla Halla-aho viittaa siihen, kun hän itse nousi puolueen puheenjohtajaksi. Tämän jälkeen puolue hajosi kahtia, kun osa kansanedustajista lähti uuteen puolueeseen, Siniseen tulevaisuuteen.

Halla-aho uskoo, että lähtökohtana perussuomalaisten sulkemiselle ulos Juha Sipilän (kesk) hallituksesta oli se, että osa perussuomalaisista erosi Siniseksi tulevaisuudeksi, joka oli valmis jatkamaan hallituksessa. Pääministeri Sipilä ja kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo perustelivat perussuomalaisten sulkemista ulos arvopohjien erilaisuudella.

