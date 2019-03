Ilmavoimien tutkinnassa epäilys: ”Varusmiehiä on tahallaan kylmetetty”

Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoituksen marraskuisista tapahtumista käynnistynyt esitutkinta on valmistunut, tiedottaa Pääesikunta. Harjoituksessa epäillään varusmiehiin kohdistunutta epäasiallista toimintaa.

”Esitutkinnassa on kuulusteltu yhteensä 21 epäiltyä, joista kolme on ammattisotilaita ja 18 varusmiehiä. Rikoksesta epäiltyjä on sekä Ilmasotakoulusta ja Porin Prikaatista. Kaikkien epäiltyjen henkilöiden osalta epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat toiseen sotilaaseen kohdistunut pahoinpitely ja palvelusrikos. Kaikki kahdeksan asianomistajaa ovat Porin Prikaatin varusmiehiä, joiden palvelus on jo päättynyt”, Pääesikunta kertoo.

Epäillyissä teoissa on kyse harjoituksessa tapahtuneesta maaliosastojen kiinniotoista ja kuulusteluista.

”Tilanteessa epäillään tapahtuneen sellaisia ylilyöntejä, joiden epäillään täyttävän pahoinpitelyn ja palvelusrikoksen tunnusmerkistön. On epäiltävissä, että maaliosaston varusmiehiä on tahallaan kylmetetty riisumalla heiltä vaatteita ja kenkiä sekä pitämällä heitä pitkiä aikoja lumihangessa. Joitakin varusmiehiä oli myös pidetty lyhyitä aikoja avannossa. Osa varusmiehistä sai lieviä vammoja kylmälle altistumisesta, jotka vaativat lääkärissä käyntiä”, Pääesikunta kertoo.

Asia siirtyy nyt tutkintaa pyytäneille kurinpitoesimiehille, jotka päättävät asian lähettämisestä syyttäjälle syyteharkintaa varten.

