Faktabaari narautti: Antti Rinne, Sari Essayah, Jussi Halla-aho ja Juha Sipilä jäivät kiinni lihaväitteistä

Antti Rinteen (sd), Jussi Halla-ahon (ps), Sari Essayahin (kd) ja Juha Sipilän (kesk) suomalaista lihaa koskevat väitteet Ylen taannoisessa vaalitentissä eivät pidä paikkansa ilmaston näkökulmasta, kertoo Faktabaari.

Faktabaari tarkisti puoluejohtajien esittämiä väitteitä nimenomaan ilmaston näkökulmasta.

Ylen tentissä Antti Rinne sanoi, että ”kotimainen liha on ilmastoteko”.

Faktabaarin mukaan tutkimuksissa on myös jäänyt näyttämättä, onko suomalaisen ja ulkomaisen lihan välillä merkittävää eroa nimenomaan ilmaston kannalta.

”Suomalaisen lihan myönteiset vaikutukset suhteessa ulkomaiseen lihaan liittyvät muihin vastuullisuuden näkökulmiin, kuten vesivarojen niukkuuteen tai eläinten hyvinvointiin”, Faktabaari toteaa.

LUE MYÖS:

Antti Rinteen lihakommentti aiheutti äläkän Yle-tentissä

Sdp: Ei lihavero vaan kestävän kehityksen alv – Uusi vero koskisi kaikkia tuotteita ja palveluita

Sari Essayah puolestaan sanoi tentissä, että ”Kotimainen liha on ilmastoteko verrattuna brasilialaiseen banaaniin.”

”Liha aiheuttaa enemmän päästöjä kuin banaani, riippumatta siitä missä ne on tuotettu”, Faktabaari toteaa.

Jussi Halla-aho sanoi, että ”Suomalainen liha on ekologisempaa ja eettisempää ruokaa kuin riisi, joka kuskataan toisesta maailmankolkasta.”

Faktabaarin mukaan riisin tuotanto aiheuttaa vähemmän päästöjä kuin lihantuotanto, joskin riisinviljely aiheuttaa metaanipäästöjä eikä ole ilmastoystävällisimmästä päästä. Ruoan ilmastovaikutus syntyy ensisijaisesti sen tuotannosta, ei kuljetuksesta, Faktabaari toteaa.

Eettisyys ja muut ekologiset seikat ovat vaikeammin arvioitavia, Faktabaari huomioi.

Juha Sipilä puolestaan sanoi suomalaisen lihan olevan ”tuotettu laadukkaasti ja ekologisesti”.

LUE MYÖS: ”Onko sdp nostamassa tavallisten suomalaisten ruokalaskua?” – Kaikkonen ihmettelee Antti Rinteen kannanottoja

Faktabaarin mukaan vain Sipilän väitteessä on perää, kun sitä tarkastellaan laajemmassa kontekstissa, sillä suomalaisessa lihantuotannossa on esimerkiksi kiinnitetty huomiota ravinnepäästöihin ja eläinten hyvinvointiin. Ilmaston kannalta väite ei Faktabaarin mukaan kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä lihantuotanto on merkittävä päästöjen lähde ruokavaliossa.

Ylen tentissä lisäksi rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi, että ”on parempi syödä suomalaista kuin argentiinalaista lihaa tai uusiseelantilaista lihaa.”

Faktabaarin mukaan tätä väitettä ei voi tarkistaa, sillä vaikka tuotannon päästöissä ei ole havaittu tieteellisesti eroja sen välillä, missä liha on tuotettu, lihantuotantoon liittyy muita merkittäviä ympäristöongelmia.

Faktabaari on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin kansalaispalvelu, jonka taustalla on Avoin yhteiskunta ry.

LUE MYÖS: ”Vaalien ihmeellisin ulostulo” – Pekka Haaviston avaus Suomen hävittäjistä hämmentää