Paavo Väyrynen: ”Muille sopii hyvin, että tähtiliike on sivussa ja perussuomalaiset porskuttaa kohti vaalivoittoa”

Tähtiliikkeen kansanedustaja Paavo Väyrynen arvioi, että Yleisradion ja MTV:n päätös sulkea tähtiliike eduskuntapuolueiden vaalikeskustelujen ulkopuolelle suosii voimakkaasti perussuomalaisia.

”Perussuomalaiset saavat mahdollisuuden esiintyä ainoana Suomen itsenäisyyttä puolustavana EU- ja eurokriittisenä puolueena, vaikka se on ollut ja on politiikassaan hyvin epäjohdonmukainen”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Perussuomalaiset väittävät puolustavansa Suomen itsenäisyyttä, mutta kannattavat Euroopan unionin kehittämistä sotilasliitoksi, jonka osana Suomi menettäisi turvallisuus- ja puolustuspoliittisen itsenäisyytensä”, Väyrynen jatkaa.

Hän nostaa esiin jälleen kerran vaalikeskustelut, joihin tähtiliikettä ei ole kutsuttu mukaan. Väyrynen kertoo, että maanantaina hänen pitäisi osallistua ainoaan Yleisradion järjestämään vaalikeskusteluun, johon hänet eduskuntapuolueen puheenjohtajana on kutsuttu.

Tähtiliike on kutsuttu myös tiistaina 2.4. nauhoitettavaan ja illalla esitettävään eduskunnan ulkopuolisille pienpuolueille tarkoitettuun Yleisradion vaalikeskusteluun.

”Emme osallistu. Meidän paikkamme on eduskuntapuolueiden keskusteluissa. Odotamme edelleen kutsua eduskuntapuolueiden suureen vaalikeskusteluun. Tätä koskevaan pyyntöön emme ole saaneet vastausta”, Väyrynen sanoo.

MTV on Väyrysen mukaan päättänyt toimia samalla tavalla kuin Yleisradio.

”Muille eduskuntapuolueille sopii hyvin, että tähtiliike on sivussa keskusteluista ja perussuomalaiset porskuttaa kohti vaalivoittoa. Perussuomalaiset eivät vastusta Sipilän hallituksen keskittävää metropolipolitiikkaa. Helsingin valtuustossakin he ovat Jussi Halla-ahon johdolla sitä kannattaneet. Perussuomalaiset eivät arvostele Sipilän hallituksen toteuttamia perusturvan leikkauksia, kun he olivat itse niistä päättämässä. Perussuomalaiset eivät aseta kyseenalaiseksi Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa eivätkä edes euroalueessa”, hän luettelee.

Väyrynen sanoo, että vaalitaistelun yksipuolisuus tuntuu ”kovin kohtuuttomalta”.

”Muut eduskuntapuolueet ovat saaneet valtavan ilmaisen julkisuuden Yleisradiossa. Meidän toimintaamme ei edes uutisoida. Yleä kiinnostavat näköjään vain jutut, jotka saattaisivat meitä vahingoittaa. Meidän osamme on Yle-veron maksajina rahoittaa muiden eduskuntapuolueiden kampanjointia.”

Lue myös:

Näkökulma: Nanopuolueita syrjitään taas - Väyrynen taistelee urheasti Pasilan tuulimyllyä vastaan

Tv:n vaalitentit alkavat – Paavo Väyrynen: ”Sapettaa”

Ylen gallup: Perussuomalaiset jyräsi kolmanneksi – lähestyy kokoomusta