Ekonomistit perkasivat vaaliohjelmat: ”Löytyy säästöjä ja veronkiristyksiä, jotka nyt eivät ole pöydällä”

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen ja päästrategi Jan von Gerich sekä Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki ovat käyneet läpi puolueiden vaaliohjelmia. Suhteessa tulevaan talouskehitykseen tilanne ei heidän mukaansa näytä kovin hyvältä.

”Mielenkiintoiset lähtöasetelmat. Ollaanhan nähty jopa tällaisia lupauksia, että samaan aikaan voidaan kasvattaa menoja, leikata veroja ja maksaa velkaa. Aika harvinainen yhdistelmä, joka voisi onnistua jossain hyvin paljon nopeamman kasvun ympäristössä, mutta sellaista ei ole tulossa”, von Gerich kommentoi Nordean podcastissa.

Olli Kärkkäinen listaa samassa podcastissa seuraavan hallituskauden suurimmiksi haasteiksi sote-uudistuksen, työllisyysasteen nostamisen sekä yritysten investointien saamisen uudelleen käyntiin.

”Mikä tahansa Suomea arvioiva instituutio sanoo, että sote pitää tehdä. Sitä on 12 vuotta yritetty. Ehkä seuraava hallitus saa sen tehtyä, jos ollaan optimistisia. Sanoisin, että ensi vaalikaudella työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin, mitä moni pitää tavoitteena, on erittäin haastavaa, etenkin jos suhdanne kääntyy laskuun. Suhteutettuna vaaliohjelmiin 75 kuulostaa hyvin optimistiselta toiveelta, jolla rahoitetaan kaikki hyvä.”

”Mukavia tai helppoja päätöksiä ei ole tarjolla”

Kärkkäinen muistuttaa myös Suomen ikärakenteesta ja korostaa, että ainoa käryhmä, joka Suomessa tällä hetkellä kasvaa on yli 75-vuotiaat. Helppoja päätöksiä ei hänen mukaansa ole luvassa.

”Valitettava tosiasia on se, jos mietitään toimia, joilla työllisyysastetta saataisiin nostettua nopeasti eli seuraavalla vaalikaudella, mukavia tai helppoja päätöksiä ei ole tarjolla. Sipilän hallitus kaivoi kaikki laatikonpohjat ja mitä sieltä on käyttämättä? Työttömyysturvan eläkeputken purkaminen, joka kohdistuu iäkkäämpiin työttömiin, josta voitaisiin saada työvoimaa, mutta joka tulee olemaan hankala uudistus. Miten puututaan työttömyysturvaan, perhevapaisiin, kotihoidontukeen. Mitä tehdään paikalliselle sopimiselle. Näissä löytyy väistämättä myös häviäjiä, joka tarkoittaa sitä, että niistä tulee vaikeita.”

Kärkkäisen mukaan työllisyysasteen nostaminen on monissa vaaliohjelmissa linjattu keinoksi, jolla rahoitetaan erilaisia asioita.

”Valitettavasti ne toimet, joita vaaliohjelmissa on, eivät ole yhtään linjassa tavoitteen kanssa. Pitkällä aikavälillä täytyy löytää joko lisäveroja, menovähennyksiä tai rakenteellisia uudistuksia. Rakenteellisia uudistuksia on yritetty tehdä ainakin kolme vaalikautta ja se on osoittautunut hankalaksi. Matka vaaliohjelmista hallitusohjelmaan on pitkä ja siinä pettyvät joko äänestäjät tai pettyy julkinen talous”, hän kommentoi.

” Sitten kun mennään sinne valtiovarainministeriön laskukoneen äärelle …”

Olli Kärkkäinen ennustaa, että tulevan hallituksen ohjelmaan tulee sisältymään toimia, joita ei ole missään vaaliohjelmissa.

”Vaaliohjelmista löytyy keskimäärin vain voittajia. Sitten kun mennään sinne valtiovarainministeriön laskukoneen äärelle ja katsotaan, että menosäästöjä tai lisätuloja pitää jostain saada, sitten jostain virkamiesten laskelmista löytyy toimia, joita tässä vaiheessa ei ole edes esillä. Sieltä löytyy sitten säästöjä ja veronkiristyksiä, jotka nyt eivät ole vielä pöydällä.”

Tulevan hallituksen suurin riski on Kärkkäisen mukaan se, että joko tehdään liian nopeasti huonoja päätöksiä tai ettei tehdä mitään.

Perjantaina julkistetun tuoreimman gallupin mukaan sdp on selvästi suurin puolue 20,1 prosentin kannatuksella, kokoomuksen kannatus on 15,8 prosenttia ja perussuomalaisten 15,1 prosenttia. Neljänneksi jääneen keskustan kannatus oli 14,4 prosenttia ja viidenneksi sijoittuneen vihreiden 13 prosenttia. Lue tarkemmin: Ylen gallup: Perussuomalaiset jyräsi kolmanneksi – lähestyy kokoomusta

Olli Kärkkäinen ennakoi gallupien perusteella erittäin vaikeita hallitusneuvotteluita.

”Gallupien valossa näyttää täysin realistiselta tilanne, jossa millään puolueella ei vaaleissa ole yli 20 prosentin kannatusta. Silloin meillä ei ole yhtään suurta puoluetta vaan kasa keskisuuria puolueita. Sellaisesta tilanteesta hallitusohjelman tekeminen tulee olemaan todella vaikeaa. Lisäksi tulossa ovat myös eurovaalit, joita ennen mikään puolue ei uskalla lähteä peruuttelemaan lupauksistaan. Sen uskallan sanoa, että hallitusneuvotteluista tulee todella vaikeat, hallitusohjelmasta tulee hyvin spesifi ja tällä hetkellä valitettavasti näyttää siltä, että hallitusohjelma tulee perustumaan optimismiin, ei realismiin. ”

Perussuomalaisten vaaliohjelman Suomi katkoo kytköksiä muuhun maailmaan

Danske Bankin Pasi Kuoppamäki arvioi blogissaan kaikkien Ylen gallupissa kolmen kärkeen sijoittuneiden puolueiden vaaliohjelmat. Hän sanoo, että perussuomalaisten ohjelma eroaa niin retoriikaltaan kuin sisällöltään muiden puolueiden linjauksista.

”Ongelmaksi nousee sekä eduskuntavaaliohjelman että sitä tarkemman talouspoliittisen ohjelman toteuttamiskelvottomuus sellaisenaan osana minkään vaalien jälkeen muodostettavan koalition hallitusohjelmaa. Vaaliohjelman Suomi katkoo kytköksiä muuhun maailmaan, eikä onnistu tarjoamaan positiivista kokonaisratkaisua Suomen talouden elinvoimaisuuden lisäämiseen muuttuvassa globaalissa taloudessa”, hän kommentoi.

Kuoppamäki nostaa esiin Danske Bankin ennusteen, jonka mukaan hidastuva talouskasvu tulee tarkoittamaan merkittäviä haasteita jo tulevalla vaalikaudella erityisesti hoivapalveluiden rahoituksen suhteen. Lisäksi väestön ikärakenteen muutos tulee haastamaan työvoiman saatavuuden. Hän huomauttaa, että perussuomalaisten tavoitteena on kuitenkin muun muassa työvoiman saatavuusharkinnan kiristäminen edelleen.

”Ohjelmista ei käy ilmi, tarkoittaisiko tämä linjaus myös hoivahenkilökuntaa, josta on jo nyt monin paikoin pulaa, ja jonka tarve tulee kaikissa tilanteissa lisääntymään nopeasti. Ulkomaalaistaustaisia työskentelee terveydenhuollossa paljon myös lääkäreinä, hammaslääkäreinä ja hoitajina. Perussuomalaisten ehdottamalla aikuiskoulutuksellakaan on vaikea paikata osaamisvajetta ja työikäisen väestön supistumista”, Kuoppamäki sanoo.

Hän arvioi, että perussuomalaisten vaaliohjelma on talouspoliittisilta lähtökohdiltaan suurimmista puolueista köykäisimmällä pohjalla, mutta kuvastaa aidontuntuisella tavalla puolueen arvolähtökohtia.

”Ohjelma lieneekin rakennettu siten, että siitä voidaan helpohkosti pudottaa pois osioita mahdollisia hallituskumppaneita silmällä pitäen. Ongelmaksi vain saattaa tulla se, että puolue ei muiden suurten puolueiden mielestä täytä hallituskelpoisuuden kriteereitä, jolloin ohjelman arvo on ennen kaikkea oppositiopuolueen propaganda-aseena”, Kuoppamäki summaa.

”Tupakoitsijat maksaisivat veroja 200 miljoonaa lisää, tai sitten hakisivat kartonkinsa Baltian maista”

Kokoomuksen vaaliohjelmasta Kuoppamäki nostaa esiin työn tarjonnan lisäämisen ja verotuksen painopisteen siirtämisen tuloverotuksesta haittaverotuksen suuntaan.

”Käytännössä tuloveroa kevennettäisiin miljardilla ja se kompensoitaisiin muilla veroilla, joiden poliittinen täysi läpimeno ja kaavailtujen tulojen saavuttaminen on kyseenalaista. Tupakoitsijat maksaisivat veroja 200 miljoonaa lisää, tai sitten hakisivat kartonkinsa Baltian maista. Kysymys kuuluu: millaisia paineita tämä asettaa erityisesti palveluiden rahoitukselle tilanteessa, jossa rahoitustarve ikääntymisen kustannusten ja tavoitellun koulutustason nostamisen myötä pikemminkin kasvaa kuin kutistuu?”

Kokoomuksen vaaliohjelma veisi Kuoppamäen mukaan Suomea vapaampien markkinoiden suuntaan ja pyrkisi monin keinoin nostamaan työllisyysastetta.

”Sosiaaliturvaa uudistettaisiin velvoittavuutta unohtamatta. Työn verotus kevenisi. Varsinaisten toimenpideohjelmien osalta ohjelma on kuitenkin melko yleisluonteinen, mikä toisaalta voisi helpottaa hallitusneuvotteluita”, hän toteaa.

Sosiaalidemokraattinen hyvinvointi-Suomi voi saada karun herätyksen

Sdp:n vaaliohjelmasta Kuoppamäki huomauttaa, että julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta keskeinen kysymys liittyy vaaliohjelmassa kaavailtujen uudistusten rahoittamiseen.

”Vaikka puolue osoittaa erityisesti veropoliittisessa ohjelmassaan sillä olevan ideoita rahoituspohjan vahvistamiseen, ovat ohjelmassa luvatut panostukset hyvinvointipalveluihin, kuten koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, sekä tulonsiirtoihin, kuten eläkkeisiin, huomattavan suuria. Näiden periaatteessa pysyväisluonteisten menojen lisäksi sdp haluaisi lisätä investointeja infrastruktuuriin ja tutkimukseen, jotka täytyy myös rahoittaa. Sosiaaliturvan uudistaminen Yleisturvan suuntaan saattaisi hyvinkin selkiyttää järjestelmää, mutta sen kustannusvaikutuksista ei löydy kunnon laskelmaa.”

Kuoppamäen mukaan sdp:n esittämien uudistusten seurauksena syntyisi uutta työtä ja uusia verotuloja, mutta kokonaisuuden pysyminen hallinnassa julkisen talouden tasapainon näkökulmasta on vaikeaa.

”Elämme edelleen tilanteessa, jossa huoltosuhde heikkenee nopeasti. Veronkiristysvara erityisesti tuloverotuksessa on hyvin rajallinen, mikäli haluamme pitää Suomen houkuttelevana paikkana tehdä korkean osaamistason hyväpalkkaisia töitä. Samaan aikaan talousnäkymä synkistyy etenkin Euroopassa”, hän huomauttaa.

"Sosiaalidemokraattinen hyvinvointi-Suomi" voi Kuoppamäen mukaan saada karun herätyksen, mikäli yritysten toimintaympäristö ei houkuttele laajentamaan liiketoimintaa tai teknologiset innovaatiot eivät leviä Suomeen riittävän nopeasti säätelyn kireyden vuoksi.

Lue myös:

Näkökulma: Viikon sitaatti grillattiin ulos Antti Rinteestä

Uusi skenaario nousi esiin: ”Alkuperäinen porvarihallitus perussuomalaisilla saattaa jatkaa”

EK:n ekonomisti varoittaa ”kestämättömistä” veronkorotuksista – ”Vaaliohjelmat ovat karua luettavaa”